Manchester City exclu de Premier League, le gouvernement menace

C'est un véritable séisme en Angleterre depuis mardi et l'annonce des dizaines d'infractions commises par Manchester City. Tandis que le club affirme être totalement innocent, la ministre anglaise des sports annonce que Man City pourrait être exclu de Premier League.

Les médias anglais tournent en boucle depuis 24 heures et la confirmation que Manchester City fait l'objet de graves accusations pour des malversations financières pendant plusieurs années pour un montant dépassant le milliard d'euros. Aussitôt les dirigeants des Skyblues ont fait part de leur intention de se défendre, estimant que tout ce qui était reproché par la commission d'enquête était faux. Mais, au moment où tout le monde donne son avis sur les sanctions qui devraient être infligées à Manchester City, Lisa Nandy, ministre anglaise des Sports et de la Culture, est sortie du silence. Sur Channel 5, l'élue travailliste estime que le club de Premier League doit payer au prix fort si les malversations sont confirmées après l'appel.

La Premier League sous le choc

Pour Lisa Nandy, l'exclusion de Manchester City de la Premier League n'est pas un sujet tabou. « Je ne veux pas anticiper la procédure d’appel, et ils ont droit à une audience équitable. Mais je tiens à préciser que la sanction finale peut être extrêmement lourde. Je veux dire, un club peut être exclu de la Premier League si ce genre d’allégations sont avérées, avec évidemment d’énormes répercussions pour tout le monde. Je pense que le problème majeur est de savoir comment garantir que les règles soient clairement comprises, respectées et appliquées de manière cohérente, et que nous puissions agir rapidement en cas de violation. La Premier League est l'un de nos plus grands atouts à l'export. Elle apporte de la joie à des millions de personnes, et nous voulons nous assurer de la préserver pour les supporters à l'avenir », a prévenu la ministre anglaise.

De son côté, dans la foulée de la victoire de l'Angleterre en Tchéquie, Roy Keane, ancien de Manchester United et consultant d'ITV la chaîne qui diffuse les matchs de l'équipe d'Angleterre, a été expéditif. « Les dirigeants de Manchester City savaient que cela ferait mal à beaucoup de gens, mais ils l'ont quand même fait. Si j'étais un joueur ayant connu les succès de ces dernières années, je jetterais ces médailles à la poubelle sans hésiter. C'est de la triche », a lancé l'ancien footballeur international irlandais.