PSG : Luis Campos pointe du doigt Luis Enrique

Avec l'enchaînement des blessures, le Paris Saint-Germain va devoir assumer de ne pas avoir recruté plusieurs joueurs lors du dernier mercato. Pour Luis Campos, cette décision relève d'un choix fait par Luis Enrique.
Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont été rejoints par d'autres joueurs du PSG à l'infirmerie
, alors que les matchs de haut niveau vont désormais s'enchaîner pour l'équipe parisienne. Forcément, alors que le mercato d'été est fermé depuis deux semaines, les supporters estiment que leur club préféré s'est planté en ne faisant signer que deux gardiens de but (Chevalier et Marin), et un défenseur (Zabarnyi) lors du dernier marché estival des transferts. Depuis ce week-end, Luis Campos a donc les oreilles qui sifflent
, le conseiller de Nasser Al-Khelaifi étant responsable du recrutement effectué par les champions d'Europe. Mais, ce lundi, le Portugais a tenu à répondre aux critiques.
Le mercato du PSG ce n'est pas un seul homme qui décide
Invité de Jérôme Rothen sur RMC
, le conseiller du Paris Saint-Germain a précisé que si le mercato parisien avait été plutôt maigre sur le plan du nombre de joueurs recrutés, c'était une décision mûrement réfléchie et que Luis Enrique avait fait ce choix de ne pas multiplier les renforts. « On a travaillé tous ensemble. On a zéro regret, on a fait ce qu'on pensait faire. Le coach ne voulait pas un effectif élargi ? Oui, bien sûr. Dans toute ma carrière, quand j'ai la responsabilité du secteur sportif, j'ai toujours bien écouté mes entraîneurs. C'est l'un des secrets de mes réussites. Je veux aider mes entraîneurs pour qu'on voit sur le terrain comment ils pensent le football. Luis Enrique a dit comment il voulait que l'équipe soit structurée, il voulait un défenseur central avec ces caractéristiques, un nouveau gardien. Le jeu du PSG est difficile à comprendre pour l'adversaire et c'est plus facile pour nous de gagner les matchs
», a expliqué Luis Campos, qui ne veut pas porter seul sur ses épaules la responsabilité d'un mercato qui à ce stade de la saison semble avoir été trop prudent.
Les prochains matchs du PSGcontre l'Atalanta Bergame et l'Olympique de Marseille
sans plusieurs joueurs titulaires en dira plus sur le risque pris par le Paris Saint-Germain de ne pas procéder à un recrutement plus ambitieux à l'intersaison. Mais du côté des dirigeants du PSG, chacun reste droit dans ses bottes et fait face aux premières critiques de la saison. Il est vrai que la victoire en Ligue des champions a donné des jokers à vie à Luis Enrique, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi.