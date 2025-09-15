PSG : Luis Campos pointe du doigt Luis Enrique

PSG : Lens volé au Parc des Princes, « c’est clair et net »

"Je n’ai pas revu les images, mais sur ce que je ressens sur le moment, il y a penalty, c’est clair et net." Le ressentit d'un joueur de foot pro, normal que ça échappe à un sportif de canapé. Comme toujours avec toi, tu transformes une déclaration avec malhonnêteté.