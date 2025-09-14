le psg refuse une premiere offre a 30me pour lee kang in iconsport 267396 0707 398062

PSG : Après Kvaratskhelia, Lee Kang-In sort sur blessure

PSG14 sept. , 18:38
parHadrien Rivayrand
La poisse suit le PSG ! Après Khvicha Kvaratskhelia, sorti un peu plus tôt sur blessure face au RC Lens, c’est désormais Lee Kang-In qui s’est blessé contre les Sang et Or. Le Sud-Coréen s’est tenu la cheville et a été remplacé par Senny Mayulu avant l’heure de jeu. Après Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, c’est donc Lee Kang-In qui pourrait manquer à l’appel pour la rencontre de Ligue des champions face à l’Atalanta ce mercredi soir. 

Le casse-tête sera énorme pour Luis Enrique, même si l’Espagnol a quand même du beau matériel sur lequel s’appuyer. 
