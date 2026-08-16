PSG : Lucas Chevalier condamné dans l'affaire Suzuki
Lucas Chevalier sur le départ du PSG

PSG : Lucas Chevalier condamné dans l'affaire Suzuki

PSG16 août , 12:00
parClaude Dautel
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Le PSG a décidé de tourner le dos à Zion Suzuki au tout dernier moment, et à priori Paris ne bougera pas d'ici la fin du mercato sur ce poste. Pour Lucas Chevalier, la situation est définitivement réglée.
L'avion que le Paris Saint-Germain avait envoyé en Italie pour faire revenir Zion Suzuki est rentré à vide samedi, le club de la capitale ayant décidé de ne pas finaliser la signature du gardien de but japonais alors que tout était réglé avec Parme. Depuis trois jours, Suzuki ne répondait plus aux appels du PSG à la demande de ses agents, qui au dernier moment ont exigé une plus grosse commission. Exit donc Zion Suzuki. Désormais les choses sont claires, Matvei Safonov et Lucas Chevalier sont les deux gardiens de but du Paris Saint-Germain la saison prochaine, et la hiérarchie est même déjà très claire, à savoir que le portier russe est le numéro 1 et son coéquipier français sera encore une fois sa doublure. Pour Lucas Chevalier, cet été a très mal tourné.

Chevalier va cirer le banc du PSG

Si l'ancien gardien de but du LOSC avait laissé entendre qu'il voulait rester au Paris Saint-Germain afin d'être en concurrence avec Matvei Safonov, l'intérêt d'un club comme la Juventus, qui envisageait de le recruter, avait forcément titillé Lucas Chevalier au moment où Zion Suzuki était annoncé à Paris. Mais le revirement de samedi a anéanti totalement cette piste en Serie A, avec en plus un scénario plus que cruel pour le portier français de 24 ans. Car, faute d'avoir signé au PSG, Suzuki est désormais annoncé à Aston Villa pour remplacer Emiliano Martínez, ce dernier étant en pole pour signer à la Juventus. Autrement dit, Chevalier est bien parti pour une deuxième saison blanche ou presque chez les champions d'Europe, ce qui anéantit ses espoirs de revenir en équipe de France version Zinedine Zidane.
Et à priori, aucun bon de sortie ne sera donné à Lucas Chevalier d'ici la fin du mercato comme le confirme Le Parisien. « La direction n’a pas signifié à Lucas Chevalier son intention de s’en séparer et continue, pour l’heure, de lui faire confiance », précisent nos confrères. Au gardien de but français de désormais tenter bousculer la hiérarchie, même si Matvei Safonov a montré contre Aston Villa qu'il n'avait rien perdu de sa motivation.

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n empeche que si fofana part on sera passé de fofana moriera a ..... duranville qui pour l'instant n'apporte absolument rien offensivement ni defensivement .. sacrée progression

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Oui oui on a compris mon petit

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Je préfère le AMN des bons jours.

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Article sans info et sans intérêt

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Il ne vaut pas plus de 20-25 M€

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