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Bordeaux va encore pleurer lundi, la leçon de droit fait mal

Bordeaux16 août , 11:30
parClaude Dautel
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Dominique Delport, futur président des Girondins de Bordeaux, l'a annoncé. Dès lundi, le club au scapulaire va se présenter le tribunal administratif pour défendre ses droits. Mais les supporters risquent une nouvelle désillusion. 
Officiellement relégué en Régional, le club au scapulaire veut pousser encore plus loin le curseur dans sa contestation des décisions prises par différentes juridictions sportives. Mais ne pouvant plus faire appel devant la FFF, Dominique Delport a confirmé samedi que c'était devant la justice administrative que les Girondins allaient continuer le combat, afin d'éviter que le club fasse faillite. Cependant, selon Alexandre Audabram, journaliste pour ICI Champagne-Ardennes, Bordeaux va encore une fois tomber de haut devant le tribunal administratif. Car notre confrère, qui est clairement un spécialiste, rappelle que l'urgence liée au début du championnat de National n'est pas du tout une urgence aux yeux des juges. Et le tribunal administratif de Bordeaux s'en tiendra au droit sans faire de sentiment, quelle que soit l'histoire des Girondins de Bordeaux.

Le tribunal va s'en tenir au droit, pas aux sentiments

Alexandre Audabram a expliqué pourquoi Bordeaux ne doit pas trop croire au miracle. « Ce que Dominique Delport ne dit pas, c’est que la décision du TA en référé ne pourra être que sur la forme. En gros, il va espérer que le tribunal administratif estime qu’il y a urgence à suspendre la décision en attendant un jugement sur le fond dans 1 ou 2 ans et remettre la pression sur la FFF. Jusque-là, dans des affaires similaires de football, le TA a toujours dit : il n’y a pas urgence, attendons le jugement sur le fond, quitte à ce que le jugement aille dans le sens du club, ce qui est déjà arrivé. Par le passé, le TA n'a jamais reconnu l'urgence. L'urgence, de manière pragmatique, elle est liée au début du championnat qui arrive. Le TA, ça, il ne l'a jamais considéré comme une urgence sur le plan juridique. C'est un fait, c'est constant. Le TA fait du droit, rien que du droit, froidement. Et les politiques n’influencent pas les décisions du tribunal administratif. On change de juridiction là, rien à voir. Et le TA prend une décision de forme, pas de fond. Donc il va analyser l’urgence et la conformité de la décision », fait remarquer notre confrère. 

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