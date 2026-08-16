OM : Paixao, une excellente nouvelle révélée en Italie
Paixao - Olympique de Marseille

OM : Paixao, une excellente nouvelle révélée en Italie

OM16 août , 12:30
parClaude Dautel
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Déjà très en forme au moment où l'OM va entamer le championnat, Igor Paixao sait que les dirigeants marseillais sont à l'écoute du marché. Mais une piste très sérieuse vient subitement de s'écrouler en Italie et le joueur brésilien semble proche de rester.
Déjà marqués par ce mercato qui pour l'instant n'a vu aucun joueur signer dans leur club, ce qui est inédit dans la longue histoire de l'Olympique de Marseille, les supporters phocéens croisent les doigts pour que Paixao ne soit pas vendu d'ici deux semaines. Car depuis le début de la phase de préparation, le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM en donne pour son argent, à l'image de son superbe but contre l'Atlético de Madrid. Seul problème, au sein du vestiaire de Bruno Genesio, le joueur de 26 ans est celui qui a la plus grosse valorisation financière, les dirigeants marseillais réclamant plus de 40 millions d'euros pour le laisser partir. Un prix qui a du sens, mais qui repousse certains clubs, qui estiment que l'ancien joueur de Feyenoord n'a pas non plus fait une saison exceptionnelle avec l'Olympique de Marseille. Mais du côté de l'AS Rome, si on a renoncé à la signature de Paixao, c'est pour une autre raison.

La Roma tourne le dos à Paixao

Si le profil de l'attaquant brésilien de l'OM a été présenté à Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de la Roma a été très clair, il ne fait pas de Paixao sa priorité. C'est Andrea Losapio, journaliste de TMW, qui le révèle ce dimanche, là où les dirigeants romains pensent que le joueur marseillais serait un bon renfort dans la perspective de jouer la Ligue des champions, tel n'est pas l'avis de Gian Piero Gasperini, qui est lui obsédé par la signature de Rodrigo Mora, le jeune milieu offensif portugais de 19 ans. Pour Gasperini, il n'y a pas photo entre les deux joueurs, et il demande à ses dirigeants de mettre le paquet pour faire signer le joueur du FC Porto, dont la valeur est estimée à 38 millions d'euros, plutôt que de tenter de faire venir Paixao.
Autrement dit, Paixao n'est qu'un deuxième choix pour l'AS Rome, ce qui est également un signal négatif envoyé au joueur marseillais. D'autant plus que ce dernier, via son entourage, est très clair, il souhaite rester au moins une saison de plus à l'Olympique de Marseille, lui comme d'autres joueurs, se sentant mieux sous les ordres de Bruno Genesio. Concernant les possibles offres venues de Turquie, aucun média stambouliote ne confirme ce dimanche qu'elles soient réelles.

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n empeche que si fofana part on sera passé de fofana moriera a ..... duranville qui pour l'instant n'apporte absolument rien offensivement ni defensivement .. sacrée progression

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Oui oui on a compris mon petit

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Je préfère le AMN des bons jours.

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Article sans info et sans intérêt

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Il ne vaut pas plus de 20-25 M€

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