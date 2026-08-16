OL : Maitland-Niles finalement conservé, un indice le confirme

OL : Maitland-Niles finalement conservé, un indice le confirme

OL16 août , 10:30
parClaude Dautel
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Annoncé sur le départ, Ainsley Maitland-Niles pourrait finalement rester à l'Olympique Lyonnais alors qu'il est entré dans la dernière année de son contrat. Les dirigeants de l'OL ont fait un choix qui va dans ce sens.
Agé de 19 ans, Steeve Kango va probablement jouer un rôle dans la carrière d'Ainsley Maitland-Niles, de neuf ans son aîné. En effet, Foot Mercato annonce que le jeune défenseur, qui a signé son premier contrat en juillet dernier et a la confiance de Paulo Fonseca, devrait rejoindre une autre équipe avant la fin du mercato. Pour l'Olympique Lyonnais, il s'agit de donner du temps de jeu à Steeve Kango, où la concurrence est forcément très élevée. Un choix qui est intéressant pour le natif de Vaux-en-Velin, mais qui va redistribuer les cartes au sein de la défense lyonnaise où l'arrivée de Zachary Athekame est également une option de plus pour Paulo Fonseca. Pour le site spécialisé Olympique et Lyonnais, il se pourrait bien que finalement Ainsley Maitland-Niles soit conservé par Lyon.

Ainsley Maitland-Niles ira au bout de son contrat

Avec le départ annoncé de Steeva Kango, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais va probablement vouloir conserver l'expérimenté arrière droit anglais, même si cela veut dire que Ainsley Maitland-Niles partira libre en fin de saison. Au moins l'OL n'aura pas à recruter un joueur de plus d'ici la fin du mercato, ce qui en cette période de prudence budgétaire est une bonne chose. Un choix qui semble s'imposer du côté de Lyon, même si notre confrère David Hernandez apporte une petite nuance : « Clinton Mata et Noham Kamara pourraient être considérés comme des solutions viables à droite en cas de départ de l’Anglais ». Mais la tendance forte à deux semaines de la fin du mercato est que le défenseur formé à Arsenal reste à l'OL pendant que Steeve Kango gagnera de l'expérience. Reste tout de même à savoir où ce dernier sera prêté, aucune information n'ayant filtré sur ce sujet.

Lire aussi

OL : Malick Fofana, ça tourne au vinaigreOL : Malick Fofana, ça tourne au vinaigre
Articles Recommandés
Le Psg Se Prive De Joao Neves Contre Lens
PSG

Le PSG se prive de Joao Neves contre Lens

Accord Total Aston Villa Remercie Le Psg Pour Suzuki
Mercato

Accord total, Aston Villa remercie le PSG pour Suzuki

Ol La Roma Pose 40 Me Pour Fofana Galatasaray Arrive
OL

OL : La Roma pose 40 ME pour Fofana, Galatasaray arrive !

Fenerbahce Ol Larbitre Va Faire Plaisir A Lyon
OL

Fenerbahçe-OL, l'arbitre va faire plaisir à Lyon

Fil Info

16 août , 13:48
Le PSG se prive de Joao Neves contre Lens
16 août , 13:30
Accord total, Aston Villa remercie le PSG pour Suzuki
16 août , 13:20
OL : La Roma pose 40 ME pour Fofana, Galatasaray arrive !
16 août , 13:00
Fenerbahçe-OL, l'arbitre va faire plaisir à Lyon
16 août , 12:30
OM : Paixao, une excellente nouvelle révélée en Italie
16 août , 12:05
Le PSG avec Barcola dans son groupe contre Lens
16 août , 12:00
PSG : Lucas Chevalier condamné dans l'affaire Suzuki
16 août , 11:30
Bordeaux va encore pleurer lundi, la leçon de droit fait mal
16 août , 11:00
Rennes : Franck Haise a déjà très peur

Derniers commentaires

OL : La Roma pose 40 ME pour Fofana, Galatasaray arrive !

n empeche que si fofana part on sera passé de fofana moriera a ..... duranville qui pour l'instant n'apporte absolument rien offensivement ni defensivement .. sacrée progression

OL : La Roma pose 40 ME pour Fofana, Galatasaray arrive !

Oui oui on a compris mon petit

OL : Maitland-Niles finalement conservé, un indice le confirme

Je préfère le AMN des bons jours.

OL : Maitland-Niles finalement conservé, un indice le confirme

Article sans info et sans intérêt

OL : La Roma pose 40 ME pour Fofana, Galatasaray arrive !

Il ne vaut pas plus de 20-25 M€

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading