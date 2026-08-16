OL : Maitland-Niles finalement conservé, un indice le confirme

Annoncé sur le départ, Ainsley Maitland-Niles pourrait finalement rester à l'Olympique Lyonnais alors qu'il est entré dans la dernière année de son contrat. Les dirigeants de l'OL ont fait un choix qui va dans ce sens.

Foot Mercato annonce que le jeune défenseur, qui a signé son premier contrat en juillet dernier et a la confiance de Paulo Fonseca, devrait rejoindre une autre équipe avant la fin du mercato. Pour l'Olympique Lyonnais, il s'agit de donner du temps de jeu à Steeve Kango, où la concurrence est forcément très élevée. Un choix qui est intéressant pour le natif de Vaux-en-Velin, mais qui va redistribuer les cartes au sein de la défense lyonnaise où Agé de 19 ans, Steeve Kango va probablement jouer un rôle dans la carrière d'Ainsley Maitland-Niles, de neuf ans son aîné. En effet,annonce que le jeune défenseur, qui a signé son premier contrat en juillet dernier et a la confiance de Paulo Fonseca, devrait rejoindre une autre équipe avant la fin du mercato. Pour l'Olympique Lyonnais, il s'agit de donner du temps de jeu à Steeve Kango, où la concurrence est forcément très élevée. Un choix qui est intéressant pour le natif de Vaux-en-Velin, mais qui va redistribuer les cartes au sein de la défense lyonnaise où l'arrivée de Zachary Athekame est également une option de plus pour Paulo Fonseca. Pour le site spécialisé Olympique et Lyonnais, il se pourrait bien que finalement Ainsley Maitland-Niles soit conservé par Lyon.

Ainsley Maitland-Niles ira au bout de son contrat

Avec le départ annoncé de Steeva Kango, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais va probablement vouloir conserver l'expérimenté arrière droit anglais, même si cela veut dire que Ainsley Maitland-Niles partira libre en fin de saison. Au moins l'OL n'aura pas à recruter un joueur de plus d'ici la fin du mercato, ce qui en cette période de prudence budgétaire est une bonne chose. Un choix qui semble s'imposer du côté de Lyon, même si notre confrère David Hernandez apporte une petite nuance : « Clinton Mata et Noham Kamara pourraient être considérés comme des solutions viables à droite en cas de départ de l’Anglais ». Mais la tendance forte à deux semaines de la fin du mercato est que le défenseur formé à Arsenal reste à l'OL pendant que Steeve Kango gagnera de l'expérience. Reste tout de même à savoir où ce dernier sera prêté, aucune information n'ayant filtré sur ce sujet.