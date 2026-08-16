PSG : Marquinhos refuse d'aller en Arabie Saoudite

PSG : Marquinhos refuse d'aller en Arabie Saoudite

PSG16 août , 10:00
parClaude Dautel
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Capitaine légendaire du PSG, avec qui il a gagné 40 trophées, Marquinhos sait que sa carrière va bientôt arriver à un tournant. Mais le défenseur brésilien sait ce qu'il veut et surtout ne veut pas.
Il y a deux ans seulement, avant que le Paris Saint-Germain règne sur l'Europe comme il le faisait sur la France, nombreux étaient les supporters parisiens à vouloir que Marquinhos soit au mieux mis en concurrence, au pire cordialement poussé vers la sortie. Mais Luis Enrique a tenu à conserver son capitaine brésilien et encore une fois l'entraîneur espagnol avait raison. Même s'il n'est pas parfait, l'international brésilien, arrivé au PSG en 2013, est habité dès qu'il endosse le maillot du club de la capitale. Cette semaine, le joueur a montré son incroyable armoire à trophées, la Supercoupe d'Europe étant le 40e titre gagné par Marquinhos avec Paris. Cependant, à 32 ans, le défenseur parisien doit penser à la suite de sa carrière, et il l'a déjà fait avec des choix forts révélés par L'Equipe.

Marquinhos préfère le Qatar à l'Arabie Saoudite

Loïc Tanzi confirme que du côté des dirigeants parisiens, on ne veut surtout pas se séparer de Marquinhos, même s'il faut inévitablement le mettre en concurrence. Lié jusqu'en 2028 avec le Paris Saint-Germain, le défenseur brésilien devra réfléchir l'été prochain à ce qu'il veut faire, mais il a déjà fait savoir qu'il ne voulait pas rejoindre la très lucrative Saudi Pro League. « L’Arabie saoudite a bien frappé à la porte à plusieurs reprises ces dernières saisons, mais Marquinhos a toujours fini par refuser un départ. Rejoindre le championnat saoudien ne semble plus être une option pour l’international auriverde, davantage séduit par le Qatar en cas d’exil dans un pays du Golfe », précise le journaliste du quotidien sportif. Toutefois, l'idée d'un départ n'est pas vraiment d'actualité au moment où Marquinhos est surtout motivé par l'idée de tout gagner cette saison et surtout une troisième Ligue des champions consécutive.

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Même si le Paris Saint-Germain ne se pose pas la question d'une prolongation de contrat pour son capitaine, l'attitude de ce dernier est louée par tout le monde au sein du club. Que ce soit les joueurs, le staff et le personnel du PSG, Marquinhos fait l'unanimité et cela contribue à ce que ce dernier soit performant sur le terrain confirme le quotidien sportif. L'histoire de Marquinhos à Paris est donc loin d'être terminée.
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Derniers commentaires

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Maintenant qu'on a moins de restrictions financières pour cette saison, on peut se montrer exigeant sur le vrai prix de vente et ça surprend vu les bonnes affaires que les autres ont pu faire avant.

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Doute toi bien que si on vend Fofana c'est qu'on a une piste.

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lol. la tension est désormais très grande entre le milieu de terrain danois et ses dirigeants. que du vent comme dab.....

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Ne t inquiéte pas, les interlocuteurs du PSG savent ce que c est de faire des saisons à plus de 70 matchs, savent qu ils faut des roulements dans un effectif, que tu ne peux pas avoir la meme equipe quelque soit l adversaire, qu on ne peut pas forcément avoir un joueur qui aime prendre la profondeur face a un bloc bas, bref etc... Diomande aussi, avec ses 46 matchs en pro, aucun au haut niveau ne valait les 120M demandé par Leipzig, pourtant il est parti pour 125M et 15 de bonus ... c est dire que l évaluation de Barcola n est pas si déconnant !!!

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Tu m'expliqueras pourquoi l'OL peut acheter des joueurs sans que la DNCG ne lui interdise quoi que ce soit et que l'OM lui est obligé de vendre encore des joueurs sans en acheter aucun tant que les ventes n'auront pas eu lieu???

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