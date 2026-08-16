PSG : Marquinhos refuse d'aller en Arabie Saoudite

Capitaine légendaire du PSG, avec qui il a gagné 40 trophées, Marquinhos sait que sa carrière va bientôt arriver à un tournant. Mais le défenseur brésilien sait ce qu'il veut et surtout ne veut pas.

L'Equipe. Il y a deux ans seulement, avant que le Paris Saint-Germain règne sur l'Europe comme il le faisait sur la France, nombreux étaient les supporters parisiens à vouloir que Marquinhos soit au mieux mis en concurrence, au pire cordialement poussé vers la sortie. Mais Luis Enrique a tenu à conserver son capitaine brésilien et encore une fois l'entraîneur espagnol avait raison. Même s'il n'est pas parfait, l'international brésilien, arrivé au PSG en 2013, est habité dès qu'il endosse le maillot du club de la capitale. Cette semaine, le joueur a montré son incroyable armoire à trophées, la Supercoupe d'Europe étant le 40e titre gagné par Marquinhos avec Paris. Cependant, à 32 ans, le défenseur parisien doit penser à la suite de sa carrière, et il l'a déjà fait avec des choix forts révélés par

Marquinhos préfère le Qatar à l'Arabie Saoudite

Loïc Tanzi confirme que du côté des dirigeants parisiens, on ne veut surtout pas se séparer de Marquinhos, même s'il faut inévitablement le mettre en concurrence. Lié jusqu'en 2028 avec le Paris Saint-Germain, le défenseur brésilien devra réfléchir l'été prochain à ce qu'il veut faire, mais il a déjà fait savoir qu'il ne voulait pas rejoindre la très lucrative Saudi Pro League. « L’Arabie saoudite a bien frappé à la porte à plusieurs reprises ces dernières saisons, mais Marquinhos a toujours fini par refuser un départ. Rejoindre le championnat saoudien ne semble plus être une option pour l’international auriverde, davantage séduit par le Qatar en cas d’exil dans un pays du Golfe », précise le journaliste du quotidien sportif. Toutefois, l'idée d'un départ n'est pas vraiment d'actualité au moment où Marquinhos est surtout motivé par l'idée de tout gagner cette saison et surtout une troisième Ligue des champions consécutive.

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Même si le Paris Saint-Germain ne se pose pas la question d'une prolongation de contrat pour son capitaine, l'attitude de ce dernier est louée par tout le monde au sein du club. Que ce soit les joueurs, le staff et le personnel du PSG, Marquinhos fait l'unanimité et cela contribue à ce que ce dernier soit performant sur le terrain confirme le quotidien sportif. L'histoire de Marquinhos à Paris est donc loin d'être terminée.