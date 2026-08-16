Rennes : Franck Haise a déjà très peur

Dans une semaine, le Stade Rennais se déplacera au Parc des Prince pour y défier le PSG. Pour Franck Haise, son équipe va devoir rapidement trouver ses marques sous peine de prendre une claque.

Etre battu par Everton dans l'antre des Toffees n'est pas une honte, et le Stade Rennais n'a donc pas à rougir de sa défaite samedi pour son dernier match de préparation avant la reprise du championnat de Ligue 1 . Sauf qu'encore une fois, le club breton a montré des lacunes, à l'image d'un but digne des meilleurs bêtisiers, Anthony Rouault et Abdelhamid Ait Boudlal offrant le but au club anglais. Franck Haise le sait, Rennes sera attendu cette année et il ne faudra pas se rater en début de saison. Pas de chance, le calendrier a envoyé le club de la famille Pinault au Parc des Princes pour le premier match de la saison. L'entraîneur de Rennes n'a pas voulu tourner autour du pot, même si le mercato n'est pas fini et que des mouvements peuvent intervenir, ses joueurs doivent serrer les rangs avant d'aller défier le PSG.

Rennes n'est pas encore prêt

Se confiant à Ouest-France, Franck Haise admet qu'il y a encore sacrément du travail avant que le Stade Rennais soit en mesure d'être un candidat à la Ligue des champions. « Mon équipe est-elle prête ? Pas dans la rigueur, ça c’est certain. Il va falloir aussi que l’on parvienne à garder plus longtemps dans les matches notre fluidité dans le jeu, pour avoir plus de maîtrise sur la longueur (...) Dans cette préparation, on a été parfois à un bon niveau de performance, on a marqué des buts, mais on a montré trop de fragilité défensive et sur coup de pied arrêté. On doit avancer là-dessus, même si le retour de Brice Samba va nous faire du bien sur cet aspect. Il va falloir être en capacité d’être plus rigoureux sur certaines phases, dans les sorties de balle, les duels, avoir une mainmise plus régulière », prévient l'entraîneur rennais, conscient que le déplacement à Paris ne sera pas une partie de plaisir. Et cela même si le PSG a eu droit à une préparation largement raccourcie.