Bradley Barcola buteur avec le PSG
L'avenir de Barcola au PSG est en jeu

PSG : Barcola, deux refus qui sentent très mauvais

PSG15 août , 8:40
parClaude Dautel
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A presque deux semaines de la fin du mercato Bradley Barcola est toujours un joueur du PSG. Liverpool refuse toujours de payer ce que Paris attend et les choses commencent à tourner au vinaigre entre les deux clubs.
Les jours passent et Bradley Barcola s'entraîne toujours avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain et sera présent dans le groupe appelé à jouer le Trophée des champions, dimanche soir à Bollaert contre Lens. L'ancien Lyonnais était également du déplacement pour la Supercoupe d'Europe, mais Luis Enrique l'a gardé au chaud sur le banc, preuve que l'attaquant international tricolore fait preuve d'un traitement à part. Son éventuel départ à Liverpool n'est un secret pour personne, les Reds ayant fait de Bradley Barcola leur priorité offensive et ce dernier ayant donné son feu vert au club de la Mersey. Sauf que dans ce monde idéal, il y a un problème de taille, Liverpool refuse de verser les 160 millions d'euros attendus par Nasser Al-Khelaifi et ce samedi, Le Parisien confirme que les choses commencent à sérieusement coincer.

Le PSG refuse deux offres trop faibles de Liverpool

Journaliste pour le quotidien francilien, Stéphane Bianchi confirme que l'écart entre les offres de Liverpool et l'attente du Paris Saint-Germain pour Bradley Barcola a déjà débouché sur deux refus. « Courtisé avec insistance par Liverpool, Barcola restera-t-il ? Les Reds ont déjà commencé à avancer leurs pions, mais Paris a refusé deux propositions, situées entre 100 à 110 millions d’euros. Trop loin des exigences du PSG qui a fixé le tarif entre 160 et 170 millions d’euros », précise notre confrère. Le différentiel est tellement énorme, à deux semaines de la fin du mercato, que désormais la question se pose de savoir si Bradley Barcola partira cet été, ou bien s'il fera une saison de plus au PSG avant de signer dans un an chez les Reds, alors qu'il n'aura plus qu'un an de contrat. En Angleterre, on pense avoir la réponse.

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En effet, du côté des médias anglais, on pense qu'une fois que le Paris Saint-Germain aura officiellement fait signer Ferran Torres et Mika Godts, ce qui semble imminent, alors les négociations avec Liverpool vont se fluidifier. C'est ce qu'explique The Standard, qui pense que Bradley Barcola sera bien un joueur des Reds cette saison grâce aux renforts faits dans le secteur offensif par les champions d'Europe. Quoi qu'il en soit, si Luis Enrique fait jouer Barcola dimanche contre Lens, les dirigeants de Liverpool risquent tout de même de suer à grosses gouttes.
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Très bonne réaction de Genesio. Il montre publiquement a son groupe qu'il sera toujours derrière lui et ça c'est très important. Concernant le Vélodrome, ce n'est pas nouveau la prise en gripe et les sifflets, mais ça n'aide pas le club. Siffler comme ça un joueur sur un match amical, faut être de vrais boulets....

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Le turc desurmon va suivre attentivement ce match. ^^

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C'est juste l'apéro. Le repas s'annonce délicieux 😋

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Ok avec ça. Maintenant ça fait 2 fois qu'il exprime sa frustration. S'il voulait faire marche arrière, il ne s'y prendrait pas autrement

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