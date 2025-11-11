PSG : Liverpool veut Vitinha, et tout de suite !

Véritable maitre du jeu au PSG, Vitinha a été identifié par Liverpool comme le joueur qu'il lui faut pour cet hiver. Une offre colossale est évoquée en Angleterre.

Malgré un recrutement colossal, du jamais vu dans le club de la Mersey, Liverpool traverse une crise étonnante. Après un départ canon, les Reds viennent de perdre 7 de leurs 10 derniers matchs. Si rien n’est perdu en Coupe d’Europe comme en Premier League, cela fait très mauvais genre pour la formation anglaise qui avait décidé de délier les cordons de sa bourse cet été en empilant les recrues offensives notamment.

Mais ce mercato estival n’a visiblement pas été bien pensé, et les déceptions sont nombreuses. Pour essayer de sauver la mise, Liverpool essaye de trouver un métronome capable de réguler le jeu de l’équipe d’Arne Slot, qui essuie de nombreuses critiques mais est toujours en poste pour le moment. Et la solution pourrait bien se trouver au PSG

L’intérêt de Liverpool pour Vitinha n’est pas nouveau, puisque ces derniers mois, le 3e du dernier Ballon d’Or était annoncé dans le viseur des Reds. Mais selon les informations de Caught Offside, le club de la Mersey compte bien tenter sa chance dès cet hiver, pour un transfert express.

Liverpool compte mettre 130 ME

Les Reds comptent effectuer beaucoup de mouvements cet hiver, et notamment se séparer d’au moins un joueur qui n’a pas donné satisfaction pour libérer un peu de place. Avec ce départ, le feu vert serait alors donné pour faire venir Vitinha. Liverpool compte poser 130 millions d’euros sur la table, montant jugé suffisant pour débuter les discussions avec le PSG.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Vitinha a pleinement profité de l’arrivée de Luis Enrique pour exploser comme le maitre du jeu parisien. Il n’a jamais dévoilé d’envie d’ailleurs, mais le challenge d’évoluer en Premier League pourrait le tenter, estime le média anglais. Au point de quitter le PSG en pleine saison alors que le club de la capitale ne sera clairement pas vendeur. Les chances sont très peu probables, mais Liverpool possède un certain pouvoir d’attraction et compte bien s’en servir pour tenter de parvenir à ses fins.