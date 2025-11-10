ICONSPORT_276732_0230

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

OL10 nov. , 21:00
parClaude Dautel
2
Au lendemain du match entre l'OL et le PSG, la Direction de l'arbitrage a estimé que Benoît Bastien n'avait commis aucune erreur manifeste. De quoi remettre de l'huile sur le feu.
C'est désormais une habitude, et personne ne s'en plaint, chaque lundi, la Direction de l'arbitrage de la Fédération Française de Football s'est penchée sur les dossiers chauds de la 12e journée de Ligue 1. Une journée marquée par la polémique engendrée par les décisions de Benoît Bastien lors du choc entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Tandis que les dirigeants du club rhodanien pensent avoir été privés de deux penalties, et estiment que le deuxième but du PSG devait être refusé, du côté de Paris, on estime qu'un penalty a été oublié en sa faveur. Bref, personne n'est content et tout le monde attendait le jugement dernier, à savoir le débrief des responsables de l'arbitrage. Le moins que l'on puisse dire est que ce rapport est assez étonnant.
Car L'Equipe révèle que du côté de la Direction de l'arbitrage de la FFF, on estime que le match OL-PSG n'a donné lieu à aucune erreur manifeste de la part de Benoît Bastien et de ses assesseurs. Concernant la main de Zabarnyi dans la surface, Amaury Delerue, manager des arbitres de Ligue 1, estime que la VAR a tenu son rôle. Selon lui, aucun angle de caméra ne permettait d'être certain à 100% que le défenseur ukrainien avait touché le ballon et qu'il était donc impossible de se fier uniquement aux images vidéos.

Un arbitrage sans faute pour OL-PSG

Le deuxième but du Paris Saint-Germain a tout de même donné lieu à un débat au sein de la direction de l'arbitrage. «  Il s'agit d'une situation très complexe sur laquelle la DA n'a pas pu déterminer une position unanime à 100 %. Car le ballon est touché par Vitinha après un contact derrière le genou de la jambe d'appui de Tessmann. Ce contact impacte sa capacité à garder la maîtrise du ballon. C'est pourquoi on irait prioritairement vers une faute à la récupération et un but refusé. Mais on est en zone grise, raison pour laquelle la décision du VAR de ne pas interpeller l'arbitre central peut se comprendre », a indiqué l'ancien arbitre, qui a désormais intégré le staff de la Fédération Française de Football.
Enfin, concernant le geste de Kang-in Lee sur Nicolas Tagliafico, là encore la DA de la FFF ne voit rien à redire par rapport à la décision de ne pas accorder un penalty. « L'intervention de Lee est non sanctionnable au regard des lois du jeu. Il s'agit d'un contact naturel qui n'a pas empêché Tagliafico de jouer le ballon », fait remarquer Amaury Delerue.
Bien évidemment, toutes ces explications ne changeront pas l'opinion des dirigeants et des supporters de l'Olympique Lyonnais, persuadés que leur équipe n'a pas été arbitré de manière cohérente face au Paris Saint-Germain.
2
Derniers commentaires

Voilà fin des débats

L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters

Bonne idée, ça fait sens

L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters

Si je te rejoins sans problème sur la ferveur du Vélodrome ou dans la ville pour l'OM, ne caricature pas. Les groupes de supporters au Parc et son ambiance avant le plan Leproux rivalisait avec ceux de l'OM (y compris aux mauvaises périodes des Pancarte and Co mais avant il y avait les Rai, Valdo, Weah, Simone, Ginola Ronaldinho etc.) Forcément il n'y a plus qu'une tribune ultra a paris (bien qu'un petit groupe soit maintenant a Boulogne), mais l'ambiance est loin d'être feutrée, d'ailleurs la qualité des ambiances mises par les ultra du PSG en déplacement en Europe a été reconnue partout l'an dernier ou même cette année. Le plan Leproux a réduit l'ambiance dans le parc, mais pas la ferveur de ses supporters.

« Financièrement l’OL ne va pas super bien » : Le DG de Lyon est cash

À part quelques uns, c'est les mêmes que ceux qui ont tous cassé dans la capitale le soir de la finale.

« Financièrement l’OL ne va pas super bien » : Le DG de Lyon est cash

Alors juste au cas où, y'a plus personne à vendre, à moins de vendre les recrues.... 🤔

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

