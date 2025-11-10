OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Au lendemain du match entre l'OL et le PSG, la Direction de l'arbitrage a estimé que Benoît Bastien n'avait commis aucune erreur manifeste. De quoi remettre de l'huile sur le feu.

Car L'Equipe révèle que du côté de la Direction de l'arbitrage de la FFF, on estime que le match OL-PSG n'a donné lieu à aucune erreur manifeste de la part de Benoît Bastien et de ses assesseurs. Concernant la main de Zabarnyi dans la surface, Amaury Delerue, manager des arbitres de Ligue 1, estime que la VAR a tenu son rôle. Selon lui, aucun angle de caméra ne permettait d'être certain à 100% que le défenseur ukrainien avait touché le ballon et qu'il était donc impossible de se fier uniquement aux images vidéos.

Un arbitrage sans faute pour OL-PSG

Le deuxième but du Paris Saint-Germain a tout de même donné lieu à un débat au sein de la direction de l'arbitrage. « Il s'agit d'une situation très complexe sur laquelle la DA n'a pas pu déterminer une position unanime à 100 %. Car le ballon est touché par Vitinha après un contact derrière le genou de la jambe d'appui de Tessmann. Ce contact impacte sa capacité à garder la maîtrise du ballon. C'est pourquoi on irait prioritairement vers une faute à la récupération et un but refusé. Mais on est en zone grise, raison pour laquelle la décision du VAR de ne pas interpeller l'arbitre central peut se comprendre », a indiqué l'ancien arbitre, qui a désormais intégré le staff de la Fédération Française de Football.

Enfin, concernant le geste de Kang-in Lee sur Nicolas Tagliafico, là encore la DA de la FFF ne voit rien à redire par rapport à la décision de ne pas accorder un penalty. « L'intervention de Lee est non sanctionnable au regard des lois du jeu. Il s'agit d'un contact naturel qui n'a pas empêché Tagliafico de jouer le ballon », fait remarquer Amaury Delerue.