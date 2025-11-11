tapsoba le fait rever le psg lache 50 millions d euros iconsport 247709 0185 386976

Le PSG choisit son futur défenseur en Bundesliga

PSG11 nov. , 8:20
parHadrien Rivayrand

Le PSG ne dira pas non à la possibilité de recruter de nouveaux joueurs dans les prochains mois. Mais seulement s'ils peuvent apporter une grosse plus-value à l'équipe de Luis Enrique. 
Le Paris Saint-Germain a changé sa politique de recrutement depuis l'arrivée de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol est satisfait du groupe qu'il a à sa disposition et ne fera pas de gros efforts pour faire venir des joueurs. Sauf s'il est vraiment persuadé des choses qu'ils pourraient apporter à son équipe. L'été prochain, le PSG pourrait notamment décider de tourner la page Marquinhos. Le Brésilien est courtisé par l'Arabie saoudite et il sera peut-être temps pour lui de quitter le Vieux Continent. Les champions d'Europe préparent leurs arrières et un profil plait particulièrement du côté du Bayer Leverkusen. 

La solution en Allemagne pour le PSG ? 

Selon des informations rapportées par Transferfeed, le Paris Saint-Germain a en effet des vues sur Edmond Tapsoba. Le défenseur burkinabé de 26 ans sera en fin de contrat en juin 2028 et est estimé à près de 35 millions d'euros. Il pourrait bien être la pièce manquante du dispositif de Luis Enrique en défense, lui qui aurait l'envie de passer à trois derrière dans quelque temps. Tapsoba a la particularité d'être très polyvalent, ce qui pourrait rendre de gros services au Paris Saint-Germain. Il serait aussi une option moins difficile à signer qu'un Ibrahima Konaté ou Dayot Upamecano, qui plaisent aussi beaucoup aux pensionnaires du Parc des Princes. Reste à savoir si Paris tentera le coup dès cet hiver ou attendra un peu plus longtemps, soit l'été prochain. 

Le PSG commence donc à prospecter un peu partout en Europe pour renforcer son équipe, surtout sa défense. A noter que Tapsoba a récemment affronté le club de la capitale. C'était en Ligue des champions et il a vécu un enfer avec le Bayer Leverkusen, qui avait perdu 7 buts à 2 sur ses terres. 

