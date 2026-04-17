PSG : Liverpool rêve de Dembélé et le dit tout haut

Liverpool traverse une véritable crise de résultats cette saison avec l’élimination en quart de finale de Ligue des Champions et le classement décevant en Premier League. Il va encore falloir frapper fort au mercato et chez les Reds, certains rêvent d’un certain Ousmane Dembélé.

Champion d’Angleterre la saison dernière, Liverpool est brutalement redescendu de son nuage . Le club de la Mersey a été éliminé par le Paris Saint-Germain en quart de finale et en Premier League, il ne figure pas dans le top 4 directement qualificatif pour la C1 pour le moment. Une saison bien décevante qui devrait amener les Reds sur un nouveau chantier lors du prochain mercato. Après avoir dépensé plus de 400 millions d’euros l’été dernier, le club de la Mersey sera confronté à un nouveau casse-tête d’autant que Mohamed Salah va faire ses valises.

Pour remplacer la légende égyptienne de Liverpool, il va clairement falloir envoyer du lourd et un nom est évoqué dans la presse anglaise… celui d’Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or parisien, auteur d’un doublé contre les Reds mardi soir en Ligue des Champions, fait rêver Dominic Matteo, ancien défenseur de Liverpool (1992-2000). « Salah est irremplaçable vu ses statistiques et son palmarès. Pourtant ils vont bien devoir trouver quelqu’un pour le remplacer » a d’abord lancé l’ancien international écossais à Bet Select, avant de poursuivre.

Dembélé, le profil idéal pour remplacer Salah

« Quand on regarde les joueurs de Premier League actuellement, personne n'a été aussi bon que Salah. Peut-être qu'un joueur plus jeune atteindra ce niveau. Quand je regarde des clubs comme Arsenal, je vois des joueurs comme Saka. Je ne dis pas que Liverpool va recruter Saka, mais ils ont besoin de quelqu'un comme lui, capable d'évoluer sur l'aile et de marquer des buts » a-t-il argumenté, avant de souffler le nom d’Ousmane Dembélé, leader d’une attaque du PSG qui traumatise l’Europe depuis près de deux ans.