Dembélé ICONSPORT_364285_0214

PSG : Liverpool rêve de Dembélé et le dit tout haut

PSG17 avr. , 21:30
parCorentin Facy
2
Liverpool traverse une véritable crise de résultats cette saison avec l’élimination en quart de finale de Ligue des Champions et le classement décevant en Premier League. Il va encore falloir frapper fort au mercato et chez les Reds, certains rêvent d’un certain Ousmane Dembélé.
Champion d’Angleterre la saison dernière, Liverpool est brutalement redescendu de son nuage. Le club de la Mersey a été éliminé par le Paris Saint-Germain en quart de finale et en Premier League, il ne figure pas dans le top 4 directement qualificatif pour la C1 pour le moment. Une saison bien décevante qui devrait amener les Reds sur un nouveau chantier lors du prochain mercato. Après avoir dépensé plus de 400 millions d’euros l’été dernier, le club de la Mersey sera confronté à un nouveau casse-tête d’autant que Mohamed Salah va faire ses valises.
Pour remplacer la légende égyptienne de Liverpool, il va clairement falloir envoyer du lourd et un nom est évoqué dans la presse anglaise… celui d’Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or parisien, auteur d’un doublé contre les Reds mardi soir en Ligue des Champions, fait rêver Dominic Matteo, ancien défenseur de Liverpool (1992-2000). « Salah est irremplaçable vu ses statistiques et son palmarès. Pourtant ils vont bien devoir trouver quelqu’un pour le remplacer » a d’abord lancé l’ancien international écossais à Bet Select, avant de poursuivre.

Dembélé, le profil idéal pour remplacer Salah

« Quand on regarde les joueurs de Premier League actuellement, personne n'a été aussi bon que Salah. Peut-être qu'un joueur plus jeune atteindra ce niveau. Quand je regarde des clubs comme Arsenal, je vois des joueurs comme Saka. Je ne dis pas que Liverpool va recruter Saka, mais ils ont besoin de quelqu'un comme lui, capable d'évoluer sur l'aile et de marquer des buts » a-t-il argumenté, avant de souffler le nom d’Ousmane Dembélé, leader d’une attaque du PSG qui traumatise l’Europe depuis près de deux ans.

Lire aussi

LdC : Dembélé punit Liverpool, le PSG en demiLdC : Dembélé punit Liverpool, le PSG en demi
PSG : Dembélé prolongé, fin du suspensePSG : Dembélé prolongé, fin du suspense
« Il y a tellement de joueurs au Paris Saint-Germain que j'aimerais recruter… On pourrait aller chercher Dembélé ? Ce serait génial ! » s’est enthousiasmé Dominic Matteo, qui rêve de voir l’actuel numéro 10 du Paris SG sous les couleurs de Liverpool la saison prochaine. Malgré la lenteur des négociations pour la prolongation du Français, la tendance est toutefois à ce qu’il reste dans la capitale. Mais les Reds peuvent toujours tenter leur chance, au cas où les discussions entre le PSG et Dembélé traineraient trop, au point d’envisager un improbable départ.
2
Articles Recommandés
Restes ICONSPORT_286593_0381
Ligue 1

Lens-Toulouse : « Ça fait chier », la défaite ne passe pas

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 30e journée

ICONSPORT_364484_0104
Ligue 1

L1 : Lens renverse Toulouse dans un match fou

ICONSPORT_272230_0572
TV

Encenser le PSG, ce consultant de Ligue 1+ a du mal

Fil Info

17 avr. , 23:32
Lens-Toulouse : « Ça fait chier », la défaite ne passe pas
17 avr. , 22:46
L1 : Programme TV et résultats de la 30e journée
17 avr. , 22:43
L1 : Lens renverse Toulouse dans un match fou
17 avr. , 22:30
Encenser le PSG, ce consultant de Ligue 1+ a du mal
17 avr. , 22:00
Timber au Real, le gros coup se prépare pour 85 ME
17 avr. , 22:00
L2 : Programme TV et résultats de la 31e journée
17 avr. , 21:00
Youth League : Le Real brise le rêve du PSG
17 avr. , 21:00
OM : Habib Beye fixe un objectif fou à Marseille
17 avr. , 20:30
Les clubs le fuient, Vinicius n’a que le Real

Derniers commentaires

Encenser le PSG, ce consultant de Ligue 1+ a du mal

Jallet le dire

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

Ok je t’explique pour les chiffres pourquoi la France (et l’Europe ) se détourne du foot : pour faire simple on a en tout 502 joueurs pro en L1 . Environs 320 joueurs européens ou bi nationaux avec au moins une nationalité européenne. La L1 c’est 60% d’africain ou maghrébin peut importe leur nationalité . Et seulement 30-50 français avec parents et grand parents non issu de l’immigration . Ce sont les chiffres , c’est indéniable. Les clubs recrutent dans les cités. Donc maximum 10% des joueurs de L1 représente le peuple français . Le foot est devenu communautaire, il représente essentiellement une partie de la France , celle qui est le moins attachée à ce pays . voilà ce qui dérange. Le rugby ou le tennis est beaucoup plus représentatif en comparaison . Et bizarrement ce sont les sports qui attirent l’audimat. Tu as le droit de ne pas vouloir l’entendre , mais je te met au défi de me dire que j’ai tord. Et encore une fois c’est un constat , pas du racisme (j’en peux plus de cet argument quand on a rien à dire et qu’on se voile la face )

OL : Tolisso forfait contre le PSG

Le débile de service qui crache son venin alors qu'il ne connait rien au foot. ^^

Les clubs le fuient, Vinicius n’a que le Real

Un prêt à l’OL 😉

Le PSG est le club le plus endetté de France

Ouvrons le PSGthon !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading