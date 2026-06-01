L'OL est un bon élève, l'UEFA n'a rien à dire

Après la grosse tempête de l'an dernier, l'OL a fait les efforts qu'il fallait pour éviter de faire des folies financières. Et cela tombe bien, car Lyon doit convaincre l'UEFA en plus de la DNCG et cela s'annonce bien.

Il y a un an presque jour pour jour, l'Olympique Lyonnais était au bord du précipice. Sous la houlette de John Textor, le club rhodanien avait clairement dérapé sur le plan comptable, au point qu'après avoir menacé l'OL, la DNCG avait fini par rétrograder Lyon en première instance. Heureusement, Michele Kang est venue au secours de l'OL, et le club s'est finalement maintenu. Même si l'ére Textor a fait des dégâts que Lyon paie encore, c'est sans aucune crainte d'une terrible sanction que le club rhodanien se présentera devant la DNCG le 23 juin. Mais déjà, l'Olympique Lyonnais sait que, du côté du comité de contrôle financier des clubs de l'UEFA, et contrairement à l'Olympique de Marseille , on ne risque pas une terrible sanction comme cela qui pourrait tomber sur l'OM.

Car l'Olympique Lyonnais a lui aussi signé un accord de redressement avec l'UEFA l'an dernier et s'est engagé à redresser des comptes qui étaient dans le rouge vif. John Textor et Michael Gerlinger n'avaient pas réellement d'autre choix que de signer cet accord qui impose à l'OL de faire baisser son déficit depuis 2028. Et si Michele Kang a accepté de prendre les commandes de Lyon l'été dernier, c'est évidemment en imposant un régime financier drastique, notamment grâce à une baisse de la masse salariale, qui n'a pas impacté que les joueurs. Selon L'Equipe : « L’OL, qui est au milieu de ce processus de contrôle, n’est a priori pas concerné par des sanctions sérieuses. » Un vrai soulagement pour les dirigeants lyonnais, qui savent qu'il faudra tout de même vendre un ou plusieurs joueurs avant la fin du mois de juin pour s'assurer un passage serein devant la DNCG. On est bien loin des journées angoissantes de l'été 2025.