ol michele kang donne une lecon a textor la dncg va adorer iconsport 260299 0446 396195

L'OL est un bon élève, l'UEFA n'a rien à dire

OL01 juin , 21:30
parClaude Dautel
5
Après la grosse tempête de l'an dernier, l'OL a fait les efforts qu'il fallait pour éviter de faire des folies financières. Et cela tombe bien, car Lyon doit convaincre l'UEFA en plus de la DNCG et cela s'annonce bien.
Il y a un an presque jour pour jour, l'Olympique Lyonnais était au bord du précipice. Sous la houlette de John Textor, le club rhodanien avait clairement dérapé sur le plan comptable, au point qu'après avoir menacé l'OL, la DNCG avait fini par rétrograder Lyon en première instance. Heureusement, Michele Kang est venue au secours de l'OL, et le club s'est finalement maintenu. Même si l'ére Textor a fait des dégâts que Lyon paie encore, c'est sans aucune crainte d'une terrible sanction que le club rhodanien se présentera devant la DNCG le 23 juin. Mais déjà, l'Olympique Lyonnais sait que, du côté du comité de contrôle financier des clubs de l'UEFA, et contrairement à l'Olympique de Marseille, on ne risque pas une terrible sanction comme cela qui pourrait tomber sur l'OM.

Lire aussi

Nice capitule, Boudache débarque à l'OLNice capitule, Boudache débarque à l'OL
Ces 19 joueurs que l’OL va suivre au MondialCes 19 joueurs que l’OL va suivre au Mondial
L'OL espère un nouveau carton le 2 juinL'OL espère un nouveau carton le 2 juin
Car l'Olympique Lyonnais a lui aussi signé un accord de redressement avec l'UEFA l'an dernier et s'est engagé à redresser des comptes qui étaient dans le rouge vif. John Textor et Michael Gerlinger n'avaient pas réellement d'autre choix que de signer cet accord qui impose à l'OL de faire baisser son déficit depuis 2028. Et si Michele Kang a accepté de prendre les commandes de Lyon l'été dernier, c'est évidemment en imposant un régime financier drastique, notamment grâce à une baisse de la masse salariale, qui n'a pas impacté que les joueurs. Selon L'Equipe : « L’OL, qui est au milieu de ce processus de contrôle, n’est a priori pas concerné par des sanctions sérieuses. » Un vrai soulagement pour les dirigeants lyonnais, qui savent qu'il faudra tout de même vendre un ou plusieurs joueurs avant la fin du mois de juin pour s'assurer un passage serein devant la DNCG. On est bien loin des journées angoissantes de l'été 2025.
Articles Recommandés
Dumfries ICONSPORT_363016_0025
Liga

Dumfries arrive au Real pour 20 millions d'euros

ICONSPORT_367383_0866
PSG

Une boulette de l’UEFA a favorisé le PSG

ICONSPORT_363230_0228
ASSE

Lens et Monaco débarquent, l'ASSE n'a aucune chance

Diomande ICONSPORT_364590_0043
PSG

Yan Diomandé au PSG, la phrase qui met le feu

Fil Info

03 juin , 22:05
Dumfries arrive au Real pour 20 millions d'euros
03 juin , 22:00
Une boulette de l’UEFA a favorisé le PSG
03 juin , 21:40
Lens et Monaco débarquent, l'ASSE n'a aucune chance
03 juin , 21:20
Yan Diomandé au PSG, la phrase qui met le feu
03 juin , 21:00
OM : Miracle à Marseille, la DNCG va adorer
03 juin , 20:30
Nantes : L’entraîneur viré, ça change tout pour Lafont
03 juin , 20:00
Le PSG tient le remplaçant de Chevalier en Italie
03 juin , 20:00
TV : France - Côte d’Ivoire, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
03 juin , 19:40
Deux gros départs cet été, l'inquiétant aveu de l'OL

Derniers commentaires

OM : McCourt a menti, l’UEFA va frapper fort ce mardi

et tu penses que si DZ avait fait son taf avec l equipe qu il avait, l OM serait en crise ou tout irait bien?

Yan Diomandé au PSG, la phrase qui met le feu

Liverpool va être gourmand cette année avec Bradley et Tonali pour remplacer Curtis Jones qui s'en va en Italie Restera à Newcastle a trouver un nouveau milieu de terrain Sachant que Manchester United cherche aussi un ailier et un milieu de terrain va y avoir du mouvement en premier league

Deux gros départs cet été, l'inquiétant aveu de l'OL

En faite si ya LDC L'ol devrai vendre pour 30 millions environ ce qui est largement faisable

OM : McCourt a menti, l’UEFA va frapper fort ce mardi

alors, ca avance??

OM : McCourt a menti, l’UEFA va frapper fort ce mardi

on est mercredi la, toujours rien

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading