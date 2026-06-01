L'OM va faire un gros coup gratuit à Strasbourg

Compte tenu de sa situation financière, l'OM ne va pas donner des moyens conséquents à Grégory Lorenzi. Contraint de faire un mercato malin, le directeur sportif marseillais pourrait frapper un premier coup du côté de Strasbourg.

Les supporters marseillais risquent de passer moins de temps devant la sortie de l'aéroport de Marignane que lors des étés précédents. En effet, sous la menace d'une lourde sanction des gendarmes financiers, Frank McCourt a exigé que Stéphane Richard et Grégrory Lorenzi reprennent le contrôle d'un effectif dont le coût avait explosé en raison des nombreux mouvements décidés par Pablo Longoria et Medhi Benatia. C'est dans cette optique que l'OM s'est tourné vers Sacha Lung, jeune défenseur de 18 ans qui a décidé de quitter le RC Strasbourg où il a refusé de signer son premier contrat professionnel. L'Olympique de Marseille a évidemment flairé la bonne opération et est entré en contact avec l'entourage du jeune international français U18. Natif de la capitale alsacienne, Sacha Lung souhaite quitter la planète BlueCo et l'OM est là pour l'accueillir.

L'OM a de la concurrence