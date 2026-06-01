L'OM fonce sur Sacha Lung
Sacha Lung proche de l'OM

L'OM va faire un gros coup gratuit à Strasbourg

OM01 juin , 22:00
parClaude Dautel
3
Compte tenu de sa situation financière, l'OM ne va pas donner des moyens conséquents à Grégory Lorenzi. Contraint de faire un mercato malin, le directeur sportif marseillais pourrait frapper un premier coup du côté de Strasbourg.
Les supporters marseillais risquent de passer moins de temps devant la sortie de l'aéroport de Marignane que lors des étés précédents. En effet, sous la menace d'une lourde sanction des gendarmes financiers, Frank McCourt a exigé que Stéphane Richard et Grégrory Lorenzi reprennent le contrôle d'un effectif dont le coût avait explosé en raison des nombreux mouvements décidés par Pablo Longoria et Medhi Benatia. C'est dans cette optique que l'OM s'est tourné vers Sacha Lung, jeune défenseur de 18 ans qui a décidé de quitter le RC Strasbourg où il a refusé de signer son premier contrat professionnel. L'Olympique de Marseille a évidemment flairé la bonne opération et est entré en contact avec l'entourage du jeune international français U18. Natif de la capitale alsacienne, Sacha Lung souhaite quitter la planète BlueCo et l'OM est là pour l'accueillir.

L'OM a de la concurrence

Onze et L'Equipe confirment le départ du jeune défenseur de Strasbourg, mais c'est le quotidien sportif qui précise que l'Olympique de Marseille a avancé ses pions afin de rapidement faire signer Sacha Lung. Car les dirigeants phocéens le savent, ce dernier est convoité par deux autres clubs européens, et la liste pourrait s'allonger au fur et à mesure des jours, dans la mesure où il n'a pas de contrat pro avec le RCSA. Cette saison, le défenseur alsacien a joué une vingtaine de matchs, essentiellement en National 3 et forcément cela ne l'a pas incité à signer un contrat professionnel avec son club formateur. Lung n'est pas le premier jeune joueur de Strasbourg à vouloir partir, et il ne sera certainement pas le dernier, la politique des propriétaires du Racing n'étant pas du goût de tout le monde. Malgré une ultime offre strasbourgeoise, le choix du défenseur est désormais définitif et son choix est désormais imminent.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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