Florian Maurice a quitté Nice
Nice confirme le départ de Florian Maurice

Nice et Florian Maurice, c'est officiellement terminé

OGC Nice01 juin , 19:55
parClaude Dautel
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Désormais certain d'évoluer en Ligue 1 la saison prochaine, suite à sa victoire contre l'ASSE, l'OGC Nice a annoncé ce lundi le départ de Florian Maurice, directeur sportif du club azuréen depuis deux ans.
« L’OGC Nice et Florian Maurice ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration. Arrivé au club à l’été 2024 au poste de Directeur sportif, Florian Maurice aura accompagné l’OGC Nice durant deux saisons, mettant son engagement au service du projet sportif du Gym. L’ensemble du club tient à remercier Florian Maurice pour le travail accompli, son professionnalisme et son investissement quotidien tout au long de ces deux saisons passées sous les couleurs rouge et noir. Maurice Cohen, Vice-Président de l’OGC Nice, tient à saluer l’implication de Florian Maurice : « Florian a été unanimement apprécié au club pour ses qualités humaines et son professionnalisme. Malgré un contexte parfois difficile, il est resté pleinement investi et concerné par les objectifs de l’équipe jusqu’au bout. Nous le remercions pour son engagement et lui souhaitons le meilleur pour la suite. » L’OGC Nice lui souhaite pleine réussite dans la poursuite de sa carrière professionnelle ainsi que dans ses futurs projets. Merci Florian, et bonne continuation », indique l'OGC Nice dans un communiqué.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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