Nice et Florian Maurice, c'est officiellement terminé

Désormais certain d'évoluer en Ligue 1 la saison prochaine, suite à sa victoire contre l'ASSE, l'OGC Nice a annoncé ce lundi le départ de Florian Maurice, directeur sportif du club azuréen depuis deux ans.

« L’OGC Nice et Florian Maurice ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration. Arrivé au club à l’été 2024 au poste de Directeur sportif, Florian Maurice aura accompagné l’OGC Nice durant deux saisons, mettant son engagement au service du projet sportif du Gym. L’ensemble du club tient à remercier Florian Maurice pour le travail accompli, son professionnalisme et son investissement quotidien tout au long de ces deux saisons passées sous les couleurs rouge et noir. Maurice Cohen, Vice-Président de l’OGC Nice, tient à saluer l’implication de Florian Maurice : « Florian a été unanimement apprécié au club pour ses qualités humaines et son professionnalisme. Malgré un contexte parfois difficile, il est resté pleinement investi et concerné par les objectifs de l’équipe jusqu’au bout. Nous le remercions pour son engagement et lui souhaitons le meilleur pour la suite. » L’OGC Nice lui souhaite pleine réussite dans la poursuite de sa carrière professionnelle ainsi que dans ses futurs projets. Merci Florian, et bonne continuation », indique l'OGC Nice dans un communiqué.