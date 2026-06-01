L'ASSE a pris un vent avec Sławomir Abramowicz
Sławomir Abramowicz contacté par l'ASSE

L'ASSE ne monte pas en Ligue 1, il refuse de signer

ASSE01 juin , 21:00
parClaude Dautel
1
L'AS Saint-Étienne avait travaillé sur son recrutement pour la saison prochaine, mais les Verts s'activaient surtout dans la perspective d'être en Ligue 1 la saison prochaine. C'est pour cela que les dirigeants stéphanois ont essuyé un premier refus de la part d'un joueur qui ne veut pas évoluer en Ligue 2.
Cela secoue très fort dans les coulisses de l'ASSE depuis la défaite à Nice, synonyme de retour à la case Ligue 2 pour une formation stéphanoise qui a pensé toute la saison être en Ligue 1 en 2026-2027. Tandis que l'on ne sait pas encore si Philippe Montanier sera toujours l'entraîneur des Verts à la reprise, on sait d'ores et déjà que l'une des cibles du mercato estival ne viendra pas. En effet, la cellule recrutement de l'AS Saint-Étienne voulait faire venir Slawomir Abramowicz, gardien de but international Espoir polonais de 21 ans, qui évolue actuellement en D1 dans son pays avec le club du Jagiellonia Białystok, troisième du dernier championnat et qui jouera les barrages d'Europa League. Tout était bouclé.

Slawomir Abramowicz refuse la Ligue 2

Mais ce lundi, la presse polonaise annonce que le transfert de Slawomir Abramowicz à l'AS Saint-Étienne, qui devait se faire pour un montant de 2 millions d'euros, a capoté. La raison de ce revers est relativement simple, le gardien de but polonais ne souhaite pas rejoindre une équipe qui évoluera en Ligue 2. Si les dirigeants de l'AS Saint-Étienne veulent trouver un nouveau gardien de but pour remplacer Gautier Larsonneur, ils vont donc devoir se tourner vers une autre piste, car la décision de Slawomir Abramowicz est irrévocable. En tout cas, pour Larsonneur, les choses sont incontestables, il ne devrait pas être le numéro 1 dans les buts stéphanois à la reprise, ses performances cette saison ayant été trop irrégulières. Malgré une vraie bonne volonté et une détermination énorme, l'ASSE souhaite le remplacer pour viser un retour en Ligue 1 dès la saison prochaine.
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