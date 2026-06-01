Monaco officialise le départ de Sébastien Pocognoli

Salut Gille, tu le dis toi meme plis haut, le LOSC est l une des equipe du big 5 a faire le plus de bénéfice
ouais ton club de coeur va repartir
C'est effectivement une hérésie ... , tout comme n'importe quelle entreprise qui rencontre des difficultés et qui se voit amendée par sa banque (aggios) sans compter les "syndics" qui se rémunèrent avec les quelques rentrées d'euro avant de régler les fournisseurs 🥴 !!! ???
1x ok. 2 x ok coincidence, 3x bizarre. 4x acharnement ? 10X. y a peut etre anguille sous roche ...... mais t es pas equipé. laisse tomber
juste savoir comment tu fais pour etre aussi bête? cosanguinité? drogue? parents alcooliques? c est quoi ton probleme?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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L’AS Monaco annonce le départ de Sébastien Pocognoli. Le Club souhaite remercier Sébastien Pocognoli et son staff pour leur engagement total avec l’AS Monaco, et leur souhaite le meilleur pour la suite.