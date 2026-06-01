Monaco officialise le départ de Sébastien Pocognoli

L'OL échappe à une amende de 37,5 millions d'euros

C'est effectivement une hérésie ... , tout comme n'importe quelle entreprise qui rencontre des difficultés et qui se voit amendée par sa banque (aggios) sans compter les "syndics" qui se rémunèrent avec les quelques rentrées d'euro avant de régler les fournisseurs 🥴 !!! ???