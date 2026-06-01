Sébastien Pocognoli quitte déjà Monaco
Sébastien Pocognoli

Monaco officialise le départ de Sébastien Pocognoli

Monaco01 juin , 19:49
parClaude Dautel
3
Dans un communiqué, l'AS Monaco a officialisé ce lundi le départ de son entraîneur, Sébastien Pocognoli. Arrivé en octobre 2025 sur le banc du club de la Principauté à la place d'Adi Hütter, le technicien belge paie la très mauvaise fin de saison de l'ASM en Ligue 1.
Articles Recommandés
mercato alban lafont a la relance a lens iconsport 247691 0091 394963
FC Nantes

Nantes : L’entraîneur viré, ça change tout pour Lafont

Luis Enrique
PSG

Le PSG tient le remplaçant de Chevalier en Italie

Louis-Jean ICONSPORT_212804_0389 (3)
OL

Deux gros départs cet été, l'inquiétant aveu de l'OL

Sébastien Pocognoli ICONSPORT_366583_0259
Lens

Sébastien Pocognoli trop cher pour Lens

Fil Info

03 juin , 20:30
Nantes : L’entraîneur viré, ça change tout pour Lafont
03 juin , 20:00
Le PSG tient le remplaçant de Chevalier en Italie
03 juin , 19:40
Deux gros départs cet été, l'inquiétant aveu de l'OL
03 juin , 19:33
Sébastien Pocognoli trop cher pour Lens
03 juin , 19:20
OM : Une recrue à 6 ME fait du chantage à Lorenzi
03 juin , 19:03
Lens confirme le départ de Wesley Saïd
03 juin , 19:00
Gérard Lopez vend Bordeaux mais reste président !
03 juin , 18:35
Neymar blessé, le Brésil fait un choix surprenant
03 juin , 18:30
Un transfert à 25 ME bouclé, le PSG humilie l'Angleterre

Derniers commentaires

Bruno Genesio arrive à l'OM !

Salut Gille, tu le dis toi meme plis haut, le LOSC est l une des equipe du big 5 a faire le plus de bénéfice

Gérard Lopez vend Bordeaux mais reste président !

ouais ton club de coeur va repartir

L'OL échappe à une amende de 37,5 millions d'euros

C'est effectivement une hérésie ... , tout comme n'importe quelle entreprise qui rencontre des difficultés et qui se voit amendée par sa banque (aggios) sans compter les "syndics" qui se rémunèrent avec les quelques rentrées d'euro avant de régler les fournisseurs 🥴 !!! ???

« Il ne veut pas que la L1 existe », Daniel Riolo dénonce Nasser Al-Khelaïfi

1x ok. 2 x ok coincidence, 3x bizarre. 4x acharnement ? 10X. y a peut etre anguille sous roche ...... mais t es pas equipé. laisse tomber

« Il ne veut pas que la L1 existe », Daniel Riolo dénonce Nasser Al-Khelaïfi

juste savoir comment tu fais pour etre aussi bête? cosanguinité? drogue? parents alcooliques? c est quoi ton probleme?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading