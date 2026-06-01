L'OM exclu de l'Europa Ligue, peur sur Marseille

C'est ce mardi que la commission de contrôle financier des clubs de l'UEFA va se pencher sur le cas de l'OM. L'Equipe affirme qu'il existe clairement un danger pour le club phocéen de se faire exclure de la prochaine Europa League, ce qui serait évidemment une catastrophe.

En prenant les commandes de l'Olympique de Marseille, Stéphane Richard se doutait que cela ne serait pas une partie de plaisir, du moins dans un premier temps. Ce mardi, l'OM va devoir passer un premier obstacle et cela ne sera pas une partie de plaisir. Les dirigeants marseillais vont devoir expliquer aux gendarmes financiers de l'UEFA pourquoi ils n'ont pas tenu les engagements pris en 2022, à savoir ramener le déficit du club à moins de 60 millions sur trois saisons. Un accord qui a volé en éclats puisque sur les trois dernières saisons, l'OM a cumulé un déficit record de 157 millions d'euros, dont 105 millions d'euros rien que pour la dernière saison (2024-2025). Pour se défendre, les représentants phocéens vont évoquer le problème des droits télés, mais cela risque de ne pas suffire et le prix à payer risque d'être très lourd.

L'OM viré de l'Europa Ligue, rdv en Suisse

L'OM est en risque sérieux au niveau de l'UEFA, mais rien n'est définitivement acté, de ce que j'ai compris », confie, dans le quotidien sportif, un ancien dirigeant du club phocéen. Les journalistes du quotidien sportif expliquent que les dirigeants de l'OM ont compris que leur dossier va être très difficile à défendre, tant la situation a totalement dérapé, Pablo Longoria n'ayant clairement pas appliqué les modalités de l'accord signé avec l'instance européenne du football. Tandis que l'OM savait que les droits TV étaient en chute libre, les dépenses ont continué à enfler, de quoi énerver la commission de contrôle financier des clubs. « Les nouveaux dirigeants de l'OM font savoir qu'ils ont bien conscience du problème et de l'éventail de sanctions sévères qui peuvent être appliquées au club. L'exclusion n'apparaît plus impossible, selon eux », précise L'Equipe. Car l'Olympique de Marseille risque tout simplement d'être exclu de la Ligue Europa, une compétition pour laquelle l'équipe d'Habib Beye s'est qualifiée en finissant cinquième du classement de Ligue 1 . «», confie, dans le quotidien sportif, un ancien dirigeant du club phocéen. Les journalistes du quotidien sportif expliquent que les dirigeants de l'OM ont compris que leur dossier va être très difficile à défendre, tant la situation a totalement dérapé, Pablo Longoria n'ayant clairement pas appliqué les modalités de l'accord signé avec l'instance européenne du football. Tandis que l'OM savait que les droits TV étaient en chute libre, les dépenses ont continué à enfler, de quoi énerver la commission de contrôle financier des clubs. «», précise

Marseille craint la double peine UEFA-DNCG

Si l'Olympique de Marseille risque donc une lourde sanction sportive de la part de l'UEFA, le club phocéen n'échappera pas non plus à une décision négative de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. L'OM ne sera pas rétrogradé, mais devra probablement accepter un encadrement de la masse salariale. Si l'UEFA ce penche ce mardi 2 juin sur les comptes marseillais, c'est le 18 juin que Marseille passera devant la DNCG.