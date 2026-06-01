Pierre Sage à Lens la saison prochaine
Lens demande à Pierre Sage de se positionner

Lens exige une réponse de Pierre Sage sous 24h

Lens01 juin , 20:00
parClaude Dautel
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L'avenir de Pierre Sage semblant très incertain, les dirigeants du RC Lens ont décidé de hausser le ton. L'entraîneur français doit donner une réponse définitive aux Sang et Or ce mardi.
Les supporters lensois ne l'avaient pas vu venir, mais c'est pourtant un danger de plus en plus grand, Pierre Sage pourrait quitter son poste d'entraîneur du RC Lens pour rejoindre Crystal Palace. Dimanche, plusieurs sources ont annoncé que l'ancien coach de l'OL avait donné son accord au club londonien, récent vainqueur de la Ligue Europa Conférence. Cela n'a pas été confirmé, mais dans ce cas précis il n'y a pas de fumée sans feu. Et Nabil Djellit, qui suit de près ce dossier, révèle que du côté de Joseph Oughourlian et du RC Lens on ne souhaite pas que ce feuilleton s'éternise, même si le vice-champion de France s'attend à ce que Pierre Sage parte. « Lens attend probablement un positionnement de Pierre Sage ce mardi. En cas de départ vers Crystal Palace (tendance actuelle), le club pourrait demander une indemnité pour les années de contrat restantes », annonce notre confrère.

Pierre Sage à Crystal Palace, ça se précise

De l'autre côté de la Manche, la BBC précise que si le RC Lens est pressé de savoir ce que fera Pierre Sage, du côté de Crystal Palace, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Car si l'entraîneur français est le favori pour le poste, les Eagles ne veulent pas se précipiter. « Le club du sud de Londres, dirigé par le président Steve Parish, ne prendra pas de décision précipitée concernant son prochain entraîneur principal, le club examinant actuellement plusieurs options », précise le média anglais, qui reconnaît qu'Andoni Iraola était le favori dans un premier temps. Mais l'entraîneur de Bournemouth étant désormais annoncé à Liverpool afin de succéder à Arne Slot, licencié samedi, Crystal Palace se focalise effectivement sur le coach des Sang et Or. Alors que ce lundi Lens a présenté son nouveau maillot, c'est surtout la situation de leur entraîneur qui passionne les supporters lensois. Pour l'instant, aucun nom ne circule du côté de Bollaert pour remplacer Pierre Sage.
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