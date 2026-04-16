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Liverpool confirme la dramatique blessure d'Ekitike

Premier League16 avr. , 13:23
parClaude Dautel
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Dans un communiqué deux jours après le match Liverpool-PSG, les Reds ont confirmé la très grave blessure d'Hugo Ekitike.
« Le Liverpool FC confirme que Hugo Ekitike souffre d'une grave blessure au tendon d'Achille. L'attaquant a dû être remplacé en première mi-temps du match de Ligue des champions de mardi contre le Paris Saint-Germain à Anfield après avoir glissé sur la pelouse. Des examens complémentaires ont par la suite confirmé une rupture du tendon d'Achille. Ekitike sera donc indisponible pour le reste de la saison en club et ne pourra pas participer à la Coupe du monde cet été avec la France. D'autres informations seront communiquées en temps voulu, Hugo bénéficiant du soutien total de tous les membres du LFC », indique le club anglais ce jeudi.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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