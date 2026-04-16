Liverpool confirme la dramatique blessure d'Ekitike

Dans un communiqué deux jours après le match Liverpool-PSG, les Reds ont confirmé la très grave blessure d'Hugo Ekitike.

« Le Liverpool FC confirme que Hugo Ekitike souffre d'une grave blessure au tendon d'Achille. L'attaquant a dû être remplacé en première mi-temps du match de Ligue des champions de mardi contre le Paris Saint-Germain à Anfield après avoir glissé sur la pelouse. Des examens complémentaires ont par la suite confirmé une rupture du tendon d'Achille. Ekitike sera donc indisponible pour le reste de la saison en club et ne pourra pas participer à la Coupe du monde cet été avec la France. D'autres informations seront communiquées en temps voulu, Hugo bénéficiant du soutien total de tous les membres du LFC », indique le club anglais ce jeudi.