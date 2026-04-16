Liverpool confirme la dramatique blessure d'Ekitike

Tes amis supporters devraient prendre exemple sur toi et ce que tu expliques. En espérant que vous y arriviez. Toujours compliquer de remettre le couvert.
Vous l'avez gagné 2 fois de suite ?
J'essaye rien du tout. T'as l'air con mec. Tu te la racontes. Paris est une belle équipe et je vous souhaite d'aller au bout. Mais faut doser un peu...
C'est pour ça que depuis la nouvelle formule de 93 il y autant de clubs a l'avoir gagnée deux fois de suite ?
La période Canal c'était DEJA une nouvelle formule... essaye encore Et si on perd vs le Bayern aucun soucis, dernier carré 3 ans d'affilé qui peut en dire autant aujourd'hui ? personne on restera un grand d'europe craint de tous essaye encore
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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