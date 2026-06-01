Luis Enrique jusqu'en 2030, Nasser Al-Khelaifi confirme

Deux jours après la victoire du PSG contre Arsenal, et la quête d'une deuxième Ligue des champions, Nasser Al-Khelaifi confirme un accord imminent avec Luis Enrique pour conserver ce dernier sous contrat jusqu'en 2030.

« Il faut en obtenir une, deux, trois, quatre, cinq, six… C’est ça le plan, non ? », s'est amusé dimanche Luis Enrique lors de la présentation du trophée de la Ligue des champions. Et cela tombe bien, son patron, Nasser Al-Khelaifi, souhaite donner plus de temps à l'entraîneur espagnol, lequel est actuellement lié jusqu'en juin 2027 avec le Paris Saint-Germain. Ce lundi, répondant à Bruno Salomon, journaliste pour Ici Île-de-France, le président qatari des doubles champions d'Europe a confié pour une énième fois que « Luis Enrique est le meilleur entraîneur du monde », et que donc le PSG voulait qu'il reste plus longtemps. Et lorsque notre confrère lui a demandé si la rumeur d'une prolongation imminente de Luis Enrique et de son staff jusqu'en 2030, Nasser Al-Khelaifi ne s'est pas contenté que de sourire. « Le coach est très content avec nous, très content à Paris. On est fiers de lui, c'est le meilleur entraîneur du monde. On est fiers de lui. D’après vous ça veut dire quoi ? », a confirmé implicitement le président du PSG.

Il est vrai que je vois de plus en plus de vieux schnocks à ce poste. Moi, je pense qu’au-delà de 60 ans… D’ailleurs, j’en plaisante avec mon frère Felipe. Je lui dis ‘je dois prendre ma retraite avant toi’. Il a un an de moins que moi, il a 55 ans. Et il prend sa retraite à 61 ans, alors faites le calcul », avait expliqué Luis Enrique. Autrement dit, sa prolongation jusqu'en 2030 au Paris Saint-Germain pourrait lui permettre d'atteindre sa retraite tranquillement. Une longévité qui semblait totalement impossible du côté du PSG version QSI. Luis Enrique a dribblé les questions sur ce sujet lors des célébrations de la victoire face à Arsenal. Mais, il y a quelques jours, l'entraîneur aux trois victoires en Ligue des champions (Une avec Barcelone, deux avec le PSG), a confié qu' il connaissait la date de la fin de sa carrière , alors qu'il a fêté ses 56 ans le 8 mai dernier. «», avait expliqué Luis Enrique. Autrement dit, sa prolongation jusqu'en 2030 au Paris Saint-Germain pourrait lui permettre d'atteindre sa retraite tranquillement. Une longévité qui semblait totalement impossible du côté du PSG version QSI.

Une statue de Luis Enrique devant le Parc des Princes

Si les supporters du Paris Saint-Germain se réjouissent de savoir que Luis Enrique va rester encore quelques saisons, ils sont nombreux ceux qui souhaitent que le PSG réfléchisse déjà à mettre une statue de l'entraîneur devant le Parc des Princes. Si Arsenal a une statue de Thierry Henry, et l'OM une de Bernard Tapie, le Paris SG pourrait avoir celle de l'entraîneur qui a permis à Paris de réaliser non pas une fois, mais deux son rêve de gagner la Ligue des champions. Et ce n'est fini si Luis Enrique veut en remporter six.