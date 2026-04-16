PSG : Dembélé prolongé, fin du suspense

En parallèle de son parcours une fois de plus remarquable en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain travaille activement en coulisses pour trouver des accords de prolongation avec ses joueurs les plus importants. Forcément, le dossier Ousmane Dembélé ne fait pas exception.

Mardi soir dernier, le PSG a frappé un très grand coup en allant s'imposer 2 à 0 à Anfield, face à Liverpool, pour porter le total à 4-0. Une double confrontation largement maîtrisée par des acteurs parisiens toujours plus en forme. A l'instar de la saison dernière, où ils avaient connu un pic de performances à ce moment-là de l'année, les Rouge et Bleu brillent. Et forcément, en interne, les discussions battent toujours leur plein pour arriver au bout des différentes négociations vis à vis des prolongations attendues. Si de nombreux joueurs ont déjà reçu le feu vert (Fabian Ruiz, Willian Pacho, Joao Neves,...), d'autres comme Ousmane Dembélé attendent encore. La faute à des négociations plus délicates, mais pas impossibles pour autant.

Ousmane Dembélé bientôt prolongé ?

Et si dernièrement, la tendance n'était pas complètement claire concernant la perspective de voir le Ballon d'Or 2025 signer un nouveau contrat avec le PSG, RMC Sport indique de son côté que les discussions avancent dans le bon sens. Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2028, Ousmane Dembélé demande un salaire plus conséquent, à la hauteur de ses mérites passés. Pour l'heure, les négociations se poursuivent « en bonne intelligence », alors que les deux camps sont très sereins malgré le temps qui leur est consacré.

Ce qui laisse penser qu'une issue positive est en bonne voie, c'est en grande partie les relations entre Ousmane Dembélé et le PSG. Au club, on est particulièrement satisfait de son rendement, mais aussi de ce qu'il apporte au groupe, aussi bien sur qu'en dehors du terrain. Et quand les deux parties sont satisfaites…