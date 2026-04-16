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Ousmane Dembélé

PSG : Dembélé prolongé, fin du suspense

PSG16 avr. , 20:30
parQuentin Mallet
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En parallèle de son parcours une fois de plus remarquable en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain travaille activement en coulisses pour trouver des accords de prolongation avec ses joueurs les plus importants. Forcément, le dossier Ousmane Dembélé ne fait pas exception.
Mardi soir dernier, le PSG a frappé un très grand coup en allant s'imposer 2 à 0 à Anfield, face à Liverpool, pour porter le total à 4-0. Une double confrontation largement maîtrisée par des acteurs parisiens toujours plus en forme. A l'instar de la saison dernière, où ils avaient connu un pic de performances à ce moment-là de l'année, les Rouge et Bleu brillent. Et forcément, en interne, les discussions battent toujours leur plein pour arriver au bout des différentes négociations vis à vis des prolongations attendues. Si de nombreux joueurs ont déjà reçu le feu vert (Fabian Ruiz, Willian Pacho, Joao Neves,...), d'autres comme Ousmane Dembélé attendent encore. La faute à des négociations plus délicates, mais pas impossibles pour autant.

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Ousmane Dembélé bientôt prolongé ?

Et si dernièrement, la tendance n'était pas complètement claire concernant la perspective de voir le Ballon d'Or 2025 signer un nouveau contrat avec le PSG, RMC Sport indique de son côté que les discussions avancent dans le bon sens. Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2028, Ousmane Dembélé demande un salaire plus conséquent, à la hauteur de ses mérites passés. Pour l'heure, les négociations se poursuivent « en bonne intelligence », alors que les deux camps sont très sereins malgré le temps qui leur est consacré.
Ce qui laisse penser qu'une issue positive est en bonne voie, c'est en grande partie les relations entre Ousmane Dembélé et le PSG. Au club, on est particulièrement satisfait de son rendement, mais aussi de ce qu'il apporte au groupe, aussi bien sur qu'en dehors du terrain. Et quand les deux parties sont satisfaites…
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Superbe mi-temps pour Strasbourg !... Allez Strasbourg !!!

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tu te rends compte.!!!! 10x Fofana

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150 millions de bath plutôt. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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