Kolo Muani est indésirable à Paris
Luis Enrique ne veut plus de Kolo Muani

PSG : Luis Enrique le rejette et ça rapporte 30ME

PSG01 juin , 20:30
parClaude Dautel
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Les festivités du back-to-back sont désormais terminées, mais Luis Campos est déjà au travail pour préparer le mercato. Avant de recruter, le directeur sportif du PSG doit régler quelques dossiers et notamment celui de Randal Kolo Muani, lié avec le Paris SG jusqu'en 2028.
Le Paris Saint-Germain avait dépensé 95 millions d'euros pour faire venir Randal Kolo Muani de Francfort en 2023, certains ayant expliqué à l'époque qu'il s'agissait d'une demande de Kylian Mbappé que Nasser Al-Khelaifi n'avait pas voulu refuser. Depuis, l'attaquant international tricolore a joué avec la Juventus, puis cette saison avec Tottenham où ses performances n'ont pas été à la hauteur. Résultat, les Spurs ont décidé de renvoyer l'attaquant de 27 ans au PSG. Mais, comme le confirme un insider, Djamel, du côté de Luis Enrique les choses sont claires concernant Randal Kolo Muani. L'entraîneur du Paris Saint-Germain ne veut pas de Randal Kolo Muani dans son vestiaire à la reprise. Autrement dit, Luis Campos doit vite trouver un nouveau club pour celui qui a encore deux ans de contrat avec les doubles champions d'Europe. Et cela tombe bien, la Juventus n'a pas oublié le passage de Randal Kolo Muani et va faire une offre au PSG.

Kolo Muani persona non grata au PSG

Malgré une maigre saison avec Tottenham (5 buts dont 4 en Ligue des champions), qui lui vaut de ne pas être retenu en équipe de France pour le Mondial, Randal Kolo Muani plaît énormément aux dirigeants de la Juventus. Ces derniers vont rapidement nouer des contacts avec leurs homologues parisiens afin non pas de se faire prêter l'attaquant, mais d'aboutir à un transfert. L'avenir de Dusan Vlahovic étant de plus en plus flou du côté de Turin, Luciano Spalletti apprécie le profil de l'attaquant français du Paris Saint-Germain et il aurait donc donné son feu vert au retour de Randal Kolo Muani, lequel a laissé de bons souvenirs lors de ses six mois de prêt à la Juve. Et selon le Corriere dello Sport, la Juventus pourrait même faire une offre conséquente au PSG.
« Spalletti l'apprécie et est donc ouvert à son arrivée ; cependant, il faut maintenant resserrer les rangs pour éviter que la situation de l'année dernière ne se répète. Un contact est attendu prochainement, peut-être dès la semaine prochaine, avec le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, pour entamer les négociations ; l'objectif est de trouver un accord autour de 30 à 35 millions d'euros », précisent nos confrères italiens. Ces derniers ajoutent qu'en cas d'échec avec Randal Kolo Muani, la Juventus pourrait alors se tourner vers Jean-Philippe Mateta, tandis que le nom de Mauro Icardi est évoqué, même si ce dernier n'a pas eu les meilleurs rapports du monde avec le technicien de la Juve lorsque ce dernier était à l'Inter. Pour le PSG, plus vite le dossier sera réglé et mieux ce sera, Luis Enrique étant très ferme dans ce dossier.
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