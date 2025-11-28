PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique

En crise totale malgré un mercato XXL, Liverpool se tourne vers Luis Enrique pour relancer son projet. Le PSG ne va pas aimer cette approche envers son entraineur, très désiré ces derniers mois.

Au coeur de sa pire série depuis la saison 1953-1954, Liverpool est passé de grand favori à la Ligue des Champions, à une équipe malmenée à chaque match. Arne Slot bénéficiait d’un énorme capital de confiance de la part du club de la Mersey, mais forcément la terrible série de 9 défaites en 12 matchs a fragilisé son avenir. Le technicien néerlandais sent la pression monter alors que le titre est en train de s’éloigner en Premier League . Et selon les informations de The Sun, Liverpool regarde du côté du PSG pour préparer son avenir.

En parvenant à remporter la Ligue des Champions avec un jeu léché, dynamique et offensif malgré le départ de toutes les stars du club, le PSG a conquis l’Europe. Le FC Barcelone rêve de faire revenir son ancien entraineur en cas de départ d’Hansi Flick. Et désormais, Liverpool se verrait bien récupérer Luis Enrique dans les années à venir.

Le tabloïd anglais l’affirme, cela discute énormément au sein de la direction du club anglais sur les décisions qui pourraient découler de cette mauvaise passe qui dure beaucoup trop longtemps. Arne Slot a reconnu récemment que ces défaites qui s’enchainaient n’étaient pas normales pour un club comme Liverpool, qui joue pour le titre depuis 5-6 ans désormais.

The Sun l’affirme, si un limogeage intervient, un entraineur sera nommé pour terminer la saison, et ce pourrait même être Jurgen Klopp pour une pige afin de sauver les meubles. Mais sur le long terme, les propriétaires américains des Reds rêvent de faire signer Luis Enrique. Cela veut-il en dire en 2027, quand le coach du PSG aura terminé son contrat à Paris ? Ou bien à la fin de la saison actuelle, avec une possible énorme offre pour le faire venir à Anfield ?

Les questions sont posées, mais la seule certitude est de voir que Luis Enrique, qui ne croulait pas forcément sous les offres quand il a rejoint le Paris SG en 2023, fait désormais saliver chaque grand d’Europe qui pourrait être en quête d’un entraineur. La bonne nouvelle pour les supporters du PSG, est que Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas le lâcher une seule seconde.