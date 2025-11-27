PSG : Lucas Hernandez, Luis Enrique n’en peut plus

Très mauvais geste de la part de Lucas Hernandez en fin de match contre Tottenham. Luis Enrique n'a pas compris, et se pose des questions sur son défenseur.

Entré en jeu à la pause afin de ménager un Nuno Mendes qui ne voulait pas trop en faire pour sa reprise, Lucas Hernandez a pendant longtemps parfaitement rempli sa mission. S’il n’est pas aussi offensif que le Portugais, le champion du monde tricolore a apporté sa pierre à l’édifice, notamment dans son pressing haut qui a débouché sur le but de Fabian Ruiz pour le Paris SG

Mais à bientôt 30 ans, l’ancien du Bayern Munich n’a pas le droit de faire ce qu’il a fait dans les derniers instants d’un match déjà gagné face à Tottenham. Sur un ballon trop profond, Lucas Hernandez n’avait qu’à contrôler la course de Xavi Simons. Au lieu de cela, le défenseur a mis un grand coup de coude dans le visage de l’ancien joueur du PSG. La VAR a sans aucune difficulté identifié ce coup donné et cela a débouché sur un carton rouge pour l’international français.

Une suspension à venir, et un nouveau fait d’arme dans ce style après un geste similaire contre le Bayern Munich lors de la Coupe du monde des clubs, ce qui avait mis Lucas Hernandez en vacances avant tout le monde. « Ce n'est pas la première fois. C’est bizarre, ce n'est pas normal. Il faudra en parler. C'est dangereux. Je connais très bien Lucas Hernandez, mais il faut savoir se contrôler », a livré sur Canal+ l’entraineur du PSG, qui va devoir se priver de la doublure de Nuno Mendes pour probablement les deux prochains matchs au minimum.

Une mauvaise affaire pour Paris, qui a besoin de tout le monde alors que ses joueurs tirent clairement la langue. Et surtout une très mauvaise habitude pour le défenseur français, qui va devoir changer cela sous peine de coûter un jour très cher au PSG.