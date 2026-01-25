ICONSPORT_274482_0317

PSG : L’énorme mensonge Dro Fernandez

PSG25 janv. , 20:01
parGuillaume Conte
3
Le PSG a bouclé la venue de Dro Fernandez, qui doit signer ce lundi son contrat à Paris. Mais la presse espagnole est de mauvaise foi sur son futur salaire chez les champions d'Europe.
Le PSG aura mis 10 jours à conclure l’arrivée de Dro Fernandez, qui devrait signer son contrat avec Paris ce lundi, dans la foulée de son arrivée et du passage de sa visite médicale. Le FC Barcelone enrage de perdre un élément prometteur de son centre de formation, même si les meilleurs espoirs ont plutôt des clauses libératoires à 60 ME qu’à 6 ME. Pour se faire presque pardonner, Nasser Al-Khelaïfi a consenti à payer un peu plus que le montant prévu, histoire de conserver de bonnes relations avec le club catalan avec qui il s’est raccommodé récemment.

Le salaire de Dro n'explosera pas à Paris

Le FC Barcelone l’a tout de même mauvaise, et notamment ses socios qui estiment que le PSG a fait miroiter des choses impossibles au jeune joueur, qui a déjà été sollicité à quelques reprises par Hansi Flick, mais ne bénéficiait pas d’un temps de jeu important. Notamment au niveau du salaire, la presse espagnole a assuré que le Barça ne pouvait pas lutter, car Dro Fernandez voyait sa fiche de paye gonfler de manière démesurée.
Du côté de l’Espagne, on affirme que le jeune milieu, qui gagnait 250.000 euros par an, va voir son salaire être multiplié par cinq pour atteindre 1,2 million d’euros dans l’année. Une surenchère totalement démentie par le compte PSG Inside Actus, qui suit de plus les informations sur le club francilien. Le futur salaire de Dro Fernandez sera légèrement supérieure à celui qu’il touche actuellement, aux alentours de 300.000 euros, avec certes des primes dans son contrat en cas d’apparition en équipe première. Pas de quoi atteindre la somme avancée dans les médias de l’autre côté des Pyrénées.

3
Derniers commentaires

PSG : L’énorme mensonge Dro Fernandez

Uniquement quand on leur prend un joueur ? Ils sont tout le temps à pondre des fake news.

Tyler Morton, l’autre homme fort de l’OL avec Endrick

Énorme 😍

OL : Endrick c’est Ronaldo, le vrai !

Ça ne veut rien dire ; lens était plus frais physiquement que L OM mais c'est L OM qui a gagner assez facilement

OL : Endrick c’est Ronaldo, le vrai !

La dernière fois c'est toi qui lance les hostilités et c'est toi qui me signale alors pas la peine de me répondre, ignore moi toi.

OL : Endrick c’est Ronaldo, le vrai !

Ça va en face c étais que Metz

