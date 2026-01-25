PSG : L’énorme mensonge Dro Fernandez

Uniquement quand on leur prend un joueur ? Ils sont tout le temps à pondre des fake news.
Énorme 😍
Ça ne veut rien dire ; lens était plus frais physiquement que L OM mais c'est L OM qui a gagner assez facilement
La dernière fois c'est toi qui lance les hostilités et c'est toi qui me signale alors pas la peine de me répondre, ignore moi toi.
Ça va en face c étais que Metz
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
Loading
Juste pour dire que tout ça c'est faux. Encore une fake news venu d'Espagne ou d'Angleterre. Le joueur gagnera à peine plus que ce qu'il touchait déjà à Barcelone.. La somme devrait être aux alentours de 300 000 € par an. Il aura aussi une prime d'apparition en équipe première
🚨🚨 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Dro Fernandez was earning €250,000 yearly at Barcelona. PSG offered the player a salary of €1.2m yearly. [@TiagoPereiraFSM]