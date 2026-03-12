L1 : Programme TV et résultats de la 26e journée

26e journée de Ligue 1 :

Vendredi 13 mars

20h45 : Olympique de Marseille - AJ Auxerre (sur Ligue 1+)

Samedi 14 mars

17h00 : FC Lorient - RC Lens (sur beIN Sports 1)

19h00 : SCO Angers - OGC Nice (sur Ligue 1+)

21h05 : Monaco - Stade Brestois (sur Ligue 1+)

Dimanche 15 mars

15h00 : Strasbourg - Paris FC (sur Ligue 1+)

17h15 : Le Havre AC - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+ 4)

Metz - Toulouse FC (sur Ligue 1+ 5)

20h45 : Stade Rennais - Lille OSC (sur Ligue 1+)

Mercredi 22 avril

Paris Saint-Germain - FC Nantes (sur Ligue 1+)