Le PSG veut Enzo Fernández, Liam Rosenior répond

Le PSG affichera de grandes ambitions lors du prochain marché des transferts estival. De plus en plus de rumeurs évoquent la volonté du club de la capitale de s’attacher les services d’Enzo Fernández.
Le Paris Saint-Germain mise sur la stabilité depuis plusieurs mois désormais. L’été prochain, Luis Enrique pourrait toutefois être amené à effectuer quelques retouches importantes au sein de l’effectif des champions d’Europe. En Angleterre, un joueur plaît particulièrement aux dirigeants parisiens : Enzo Fernández.
Le milieu de terrain argentin serait sur le départ de Chelsea, un club qui réclame néanmoins le prix fort pour s’en séparer. Pas de quoi refroidir l’intérêt des pensionnaires du Parc des Princes. Mais un obstacle de taille se dresse sur la route du PSG : Liam Rosenior. L’entraîneur des Blues ne souhaite pas voir l’ancien joueur de Benfica quitter Londres et l’a clairement fait savoir au Paris Saint-Germain.

Chelsea s'accroche à Fernandez 

Dans des propos rapportés par NBC Sports, Rosenior a notamment précisé qu'il souhaitait construire son équipe autour de Fernandez : « J'adore Enzo, car il est de classe mondiale dans tous les rôles que vous venez de mentionner. On peut le faire jouer en tant que milieu défensif reculé, capable de toucher le ballon et de réaliser une centaine de passes par match.
On peut aussi le faire jouer en tant que milieu relayeur, capable de percer dans la surface et de marquer des buts, mais aussi de défendre sa propre surface. (...) C'est un footballeur tout simplement magnifique. Il m'offre une grande flexibilité tactique pour chaque match contre différents adversaires. Mon rôle est de trouver la combinaison qui fonctionne le mieux avec lui, afin que l'équipe puisse exploiter pleinement son potentiel ».

Il sera donc difficile pour le PSG d’obtenir gain de cause dans ce dossier XXL, à moins d’une demande de départ formulée par l’international argentin. En attendant de savoir qui viendra renforcer le milieu de terrain cet été, Paris accueillera dans les prochaines heures le jeune Dro Fernandez, tout juste chipé au Barça et qui sera pas mal attendu dans la capitale française.
