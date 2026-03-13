TV : La fin est actée pour Téléfoot

Lancée en 1977 sur TF1, l'émission Téléfoot va définitivement quitter la grille de la première chaîne la saison prochaine. La fin d'une ère pour un rendez-vous qui attirait plus de 4 millions de personnes devant leur télé à sa grande époque.

Paris Match. Créée en 1977, l'emblématique émission de football ne sera plus diffusée sur TF1 après l'été prochain. Toutefois, la marque Téléfoot ne va pas s'arrêter totalement puisqu'elle va « connaître une nouvelle vie sur la plateforme digitale TF1+ ». Les supplications des internautes et des passionnés de ballon rond n'y ont rien fait : Téléfoot va prochainement quitter les écrans de télévision . La rumeur de sa disparition avait été lancée il y a quelques semaines de cela . Elle a été confirmée ce vendredi par nos confrères de. Créée en 1977, l'emblématique émission de football ne sera plus diffusée sur TF1 après l'été prochain. Toutefois, la marque Téléfoot ne va pas s'arrêter totalement puisqu'elle va «».

De 4 millions à 800 000 fidèles pour Téléfoot

Un changement de format loin d'être réjouissant pour les équipes de Grégoire Margotton, lesquelles ont été mises au courant selon Paris Match. Ce départ de la télévision linéaire constitue un peu la mort de Téléfoot. Un destin logique pour une émission qui approchait des 50 ans d'existence. Il y a 20 ans, elle attirait plus de 4 millions de personnes devant leur écran le dimanche matin. Ce chiffre est désormais de 800 000 personnes dans les bons jours. L'évolution de la consommation du football, l'essor d'internet et la perte des droits TV par TF1 expliquent le désamour du public.

Pendant de très nombreuses années, Téléfoot proposait les résumés des matchs de Ligue 1 et faisait figure de rendez-vous immanquable pour les supporters des clubs français. C'est la double peine pour les nostalgiques du dimanche matin puisque l'autre émission sportive Automoto s'arrêtera aussi. Créée en 1975, elle ne bénéficiera pas d'un déménagement sur le digital comme sa sœur du foot.

Pour remplacer ces deux marques fortes, TF1 envisage la création d'une nouvelle émission multisports. Sans Coupe du monde 2026 et sans Téléfoot, le ballon rond est bel et bien en voie de disparition sur la première chaîne d'Europe.