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Rayan Cherki

Rayan Cherki s’estimait sous-coté à l’OL

OL13 mars , 22:20
parEric Bethsy
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En pleine évolution à Manchester City, Rayan Cherki progresse aussi dans son jeu sans ballon. Ce domaine fait partie de ses qualités peu soulignées depuis ses débuts à l’Olympique Lyonnais.
A chacune de ses sorties médiatiques, Rayan Cherki se distingue. Le milieu offensif de Manchester City aime rappeler sa vision différente basée sur le plaisir et le spectacle à offrir aux spectateurs, et non sur les statistiques jugées si importantes dans le football moderne. L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, lui, préfère s’amuser avec le ballon grâce à un lien particulier avec son outil de travail.
« Ma relation avec le ballon ? Ah, ça... C'est compliqué pour moi d'en parler, a répondu le Français à France Football. Je ne peux pas faire de mal au ballon. Ce sont des choses, peut-être que vous, vous ne les ressentez pas, mais moi, je peux voir dans certains touchers de balle que le ballon, il n'apprécie pas. Moi, je veux qu'il apprécie. C'est comme mon chat. Le chat, il ne va pas venir vers toi s'il ne t'apprécie pas, s'il n'apprécie pas comment tu le caresses. Le ballon, c'est la même chose. Quand je l'ai dans les pieds, je veux qu'on se dise : "Comment il a fait ? Comment il a vu ?" C'est juste ça. »
Il est vrai que Rayan Cherki a toujours été encensé pour sa technique balle au pied. En revanche, son manque d’effort sans ballon lui a valu pas mal de critiques. Des commentaires parfois injustifiés selon le principal intéressé. Avant d’atterrir entre les mains de l’entraîneur Pep Guardiola l’été dernier, le meneur de jeu estime que sa qualité de déplacement n’a pas suffisamment été reconnue.
C'est quelque chose qu'on met peu en avant
- Rayan Cherki
« Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui parlent de ma faculté à me déplacer. Et ça, je l'ai depuis toujours. Mais aujourd'hui, avec Pep, on le voit de plus en plus, parce que sa manière de jouer au football, c'est la mienne et ma manière de voir le football, c'est la sienne. Comme il l'a déjà dit, je n'ai pas besoin de courir énormément pour me retrouver au bon endroit. Ça, c'est quelque chose qu'on met peu en avant. Après, c'est normal. On aime les choses qui brillent de nos jours », a regretté le Citizen incompris.
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