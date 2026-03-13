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L1 : L'OM écarte Auxerre au forceps

Ligue 113 mars , 22:40
parMehdi Lunay
8
26e journée de Ligue 1
Stade Vélodrome
OM-Auxerre 1-0
Buts : Gouiri (79e) pour l’OM
Dans un match difficile, l'Olympique de Marseille a assuré l'essentiel en battant Auxerre 1-0. De quoi rester sur le podium à coup sûr ou presque à l'issue du week-end.
Replacé sur le podium à la faveur de deux succès de rang, Marseille n'a pas reconquis les cœurs sur la Canebière. La première période se jouait dans une ambiance bizarre avec une grève des encouragements. La rencontre n'aidait pas à réveiller le public. L'OM et l'AJA offraient un contenu terne avec peu d'occasions franches. Après le repos, le bruit revenait en tribunes et le jeu revenait côté phocéen. Greenwood forçait Léon à réaliser une grosse parade (48e). On assistait à une attaque-défense avec une équipe auxerroise en grande souffrance. Hojbjerg passait proche du but sur un coup-franc rasant.
C'est finalement Amine Gouiri qui trouvait la faille. Il fusillait Léon de près après une approximation défensive de l'AJA. L'OM avait fait le plus dur malgré une dernière frayeur avec un but bourguignon inscrit du bras (86e). Marseille consolide sa troisième place (49 points) prenant 3 unités d'avance sur Lyon. Auxerre demeure 16e et barragiste avec 5 points de retard sur Nice.

Ligue 1

13 mars 2026 à 20:45
Olympique Marseille
Gouiri79'
1
0
Match terminé
Auxerre
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
S. Diomande
AuxerreAuxerre
Remplacement
90
ENTRE
T. Nadi
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
P. Aubameyang
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
90
ENTRE
H. Traorè
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
I. Barbosa da Paixão
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
90
ENTRE
E. Nwaneri
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
M. Greenwood
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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