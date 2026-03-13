L1 : L'OM écarte Auxerre au forceps

26e journée de Ligue 1

Stade Vélodrome

Buts : Gouiri (79e) pour l’OM

Dans un match difficile, l'Olympique de Marseille a assuré l'essentiel en battant Auxerre 1-0. De quoi rester sur le podium à coup sûr ou presque à l'issue du week-end.

Replacé sur le podium à la faveur de deux succès de rang, Marseille n'a pas reconquis les cœurs sur la Canebière. La première période se jouait dans une ambiance bizarre avec une grève des encouragements. La rencontre n'aidait pas à réveiller le public. L'OM et l'AJA offraient un contenu terne avec peu d'occasions franches. Après le repos, le bruit revenait en tribunes et le jeu revenait côté phocéen. Greenwood forçait Léon à réaliser une grosse parade (48e). On assistait à une attaque-défense avec une équipe auxerroise en grande souffrance. Hojbjerg passait proche du but sur un coup-franc rasant.

C'est finalement Amine Gouiri qui trouvait la faille. Il fusillait Léon de près après une approximation défensive de l'AJA. L'OM avait fait le plus dur malgré une dernière frayeur avec un but bourguignon inscrit du bras (86e). Marseille consolide sa troisième place (49 points) prenant 3 unités d'avance sur Lyon. Auxerre demeure 16e et barragiste avec 5 points de retard sur Nice.