L1 : L'OM écarte Auxerre au forceps

L'OL vs le PFC aurait aimé faire 1-0 à la 80eme ... À ce moment de la saison seul les 3 points compte ! Et dimanche pas sûre que l'OL gagne vs Le Havre donc la bonne opérationn est pour l'OM en ce début de week end
L OM de beye est moins efficace offensivement, mais plus costaud défensivement
Il était sur le banc ...
Promesse non tenue. On s'en fou 3 points de plus c'est l'essentiel
Mon nom est .... Ferme ta gueule
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
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