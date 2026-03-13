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Un Français prolongé en secret, le Real le regrette

Liga13 mars , 22:00
parEric Bethsy
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Plombé par les blessures, Ferland Mendy a perdu la confiance du Real Madrid. La Maison Blanche regrette amèrement sa prolongation de contrat qui n’a pas été communiquée publiquement. Cet été, le latéral gauche français sera poussé vers la sortie.
Le scénario était prévisible. Mercredi soir, Ferland Mendy n’a pas pu terminer le huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Manchester City (3-0). Le latéral gauche du Real Madrid a dû sortir dès la mi-temps à cause de douleurs musculaires. Ce n’est pas vraiment une surprise étant donné que le Français, incapable d’enchaîner en raison de ses blessures à répétition, venait de disputer l’intégralité du match de Liga contre le Celta Vigo (victoire 1-2) vendredi dernier.
« J'apprécie son effort, nous avons pris un risque en l'alignant deux matchs consécutifs après une si longue absence, a reconnu son entraîneur Alvaro Arbeloa. J'assume le risque et je l'en remercie. » Rien de grave cette fois, Ferland Mendy devrait revenir la semaine prochaine, juste après le match retour à l’Etihad Stadium prévu mardi. Il n’empêche que son cas agace sérieusement en interne. Certes, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais répond toujours présent lorsqu’il est aligné dans les grands matchs. Le Merengue a l’image d’un latéral infranchissable. Le problème, c’est que ses pépins physiques freinent constamment son évolution depuis son arrivée pour 48 millions d’euros (hors bonus) en 2019.

Mendy invendable

Cette fragilité a fini par convaincre la Maison Blanche de le vendre cet été. La tâche s’annonce pourtant difficile dans la mesure où ses pépins physiques ne sont un secret pour personne. De plus, celui qui fêtera ses 31 ans en juin dispose d’un salaire confortable dans un contrat jusqu’en 2028. La raison est simple, même si le Real Madrid n’a jamais trouvé le bon moment pour l’annoncer à cause de ses absences, le bail de Ferland Mendy avait été prolongé en 2024. Une décision que les dirigeants madrilènes regrettent amèrement.
F. Mendy

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