L2 : Programme TV et résultats de la 27e journée

27e journée de Ligue 2 :

Vendredi 13 mars

20h00 : Bastia - US Boulogne (sur beIN Sports Max 6)

Montpellier Hérault - Stade Lavallois (sur beIN Sports Max 5)

En Avant Guingamp - Amiens SC (sur beIN Sports Max 4)

AS Nancy Lorraine - Le Mans FC (sur beIN Sports Max 8)

Clermont Foot - Pau FC (sur beIN Sports Max 7)

Samedi 14 mars

14h00 : Red Star FC - USL Dunkerque (sur beIN Sports 2)

Stade de Reims - Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports 1)

20h00 : Grenoble Foot 38 - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 1)

Lundi 16 mars

20h45 : FC Annecy - Troyes (sur beIN Sports 1)