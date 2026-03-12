Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 27e journée

Ligue 213 mars , 00:00
parAlexis Rose
0
27e journée de Ligue 2 :
Vendredi 13 mars
20h00 : Bastia - US Boulogne (sur beIN Sports Max 6)
Montpellier Hérault - Stade Lavallois (sur beIN Sports Max 5)
En Avant Guingamp - Amiens SC (sur beIN Sports Max 4)
AS Nancy Lorraine - Le Mans FC (sur beIN Sports Max 8)
Clermont Foot - Pau FC (sur beIN Sports Max 7)
Samedi 14 mars
14h00 : Red Star FC - USL Dunkerque (sur beIN Sports 2)
Stade de Reims - Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports 1)
20h00 : Grenoble Foot 38 - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 1)
Lundi 16 mars
20h45 : FC Annecy - Troyes (sur beIN Sports 1)

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
51261565422616
2
Saint-Étienne
49261547462917
3
Le Mans
44261111433249
4
Reims
432611105382414
5
Rodez
40261010632311
Tout afficher
0
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 26e journée

ICONSPORT_275811_0131
Ligue 1

TV : OM - Auxerre, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_361725_0087
OL

OL : Endrick, si fort et si agaçant

Fil Info

13 mars , 00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 26e journée
12 mars , 23:30
TV : OM - Auxerre, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
12 mars , 23:06
OL : Endrick, si fort et si agaçant
12 mars , 22:56
CL : Programme TV et résultats des 8es de finale aller
12 mars , 22:55
EL : Programme TV et résultats des 8es de finale aller
12 mars , 22:54
EL : Endrick libère l'OL du piège face au Celta Vigo
12 mars , 22:50
OL : 20 secondes et une blessure, la terrible soirée de Rémi Himbert
12 mars , 22:30
Rennes : Le nouveau stade repoussé, on connait le coupable

Derniers commentaires

EL : Endrick libère l'OL du piège face au Celta Vigo

On s'en branle du championnat espingouin ici c'est coupes d'Europe, celles où t'es pas invité tocard 🐐🐐🤣🤣

EL : Endrick libère l'OL du piège face au Celta Vigo

Tu fermes ta gueule toi, suceur de l'olympitre des merveilles ....les soirs de coupes d'europe, t'es pas invité tocard 🤣🤣🐐🐐

OL : 20 secondes et une blessure, la terrible soirée de Rémi Himbert

C'est toi qui en fait trop le cassos...

EL : Endrick libère l'OL du piège face au Celta Vigo

Faire un Nul en supériorité Numérique c’est Jamais un bon Résultat on verra qui aura au Retour car cette équipes c’est beaucoup trop Juste surtout Offensivement pour espérer un résultat

OL : 20 secondes et une blessure, la terrible soirée de Rémi Himbert

Mais que tu es idiot. À un tel point que ça en est triste. Tu dois vraiment avoir une vie remplie d'échecs sociaux pour être aussi aigri et méchant. Pauvre type.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading