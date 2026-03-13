Mikautadze de l'OL au Barça, la folle ascension

Elu meilleur joueur de Liga en février, Georges Mikautadze se fait un nom en Espagne. A ce rythme, l’attaquant de Villarreal ne tardera pas à attirer l’attention des cadors. Et pourquoi pas le FC Barcelone ?

A l’image de son équipe, Georges Mikautadze surprend en Liga. L’attaquant de Villarreal fait partie des révélations de la saison en Espagne. Ce n’est pas un hasard si l’international géorgien a été élu meilleur joueur du championnat pour le mois de février. En tant que correspondant de RMC de l’autre côté des Pyrénées, Edgar Groleau sent un changement dans les regards posés sur l’ancien joueur de l'Olympique Lyonnais

« C'est un attaquant respecté, a commenté le journaliste dans le podcast After Espagne. Son style de jeu plaît aux Espagnols et je pense qu'aujourd'hui, quand un club affronte Villarreal, on coche tout de suite le nom de Mikautadze comme un danger potentiel et les supporters se disent que c'est un joueur à surveiller. » En toute logique, son nom apparaît aussi lorsqu’un club cherche un attaquant. Il ne serait pas étonnant que le FC Barcelone jette un œil à ses performances.

Un attaquant Barça-compatible

« Honnêtement, en termes de style de jeu, ça colle totalement, a estimé Edgar Groleau. De manière générale, le style de la Liga colle à Mikautadze, et encore plus le style de jeu historique du Barça. Il y a un petit manque cette saison au poste d'avant-centre parce que tu as un Lewandowski qui arrive sur la fin, tu as Ferran Torres qui est un peu trop maladroit et qui est moins bon techniquement que Mikautadze. Je pense que c'est un profil qui pourrait intéresser le Barça. (…) S'il poursuit sur sa lancée, on peut l'imaginer dans un autre grand club espagnol. » De quoi oublier sa déception de l’été dernier lorsque son club formateur l’avait sacrifié pour des raisons financières.