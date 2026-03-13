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Mikautadze

Mikautadze de l'OL au Barça, la folle ascension

OL13 mars , 20:30
parEric Bethsy
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Elu meilleur joueur de Liga en février, Georges Mikautadze se fait un nom en Espagne. A ce rythme, l’attaquant de Villarreal ne tardera pas à attirer l’attention des cadors. Et pourquoi pas le FC Barcelone ?
A l’image de son équipe, Georges Mikautadze surprend en Liga. L’attaquant de Villarreal fait partie des révélations de la saison en Espagne. Ce n’est pas un hasard si l’international géorgien a été élu meilleur joueur du championnat pour le mois de février. En tant que correspondant de RMC de l’autre côté des Pyrénées, Edgar Groleau sent un changement dans les regards posés sur l’ancien joueur de l'Olympique Lyonnais.
« C'est un attaquant respecté, a commenté le journaliste dans le podcast After Espagne. Son style de jeu plaît aux Espagnols et je pense qu'aujourd'hui, quand un club affronte Villarreal, on coche tout de suite le nom de Mikautadze comme un danger potentiel et les supporters se disent que c'est un joueur à surveiller. » En toute logique, son nom apparaît aussi lorsqu’un club cherche un attaquant. Il ne serait pas étonnant que le FC Barcelone jette un œil à ses performances.

Un attaquant Barça-compatible

« Honnêtement, en termes de style de jeu, ça colle totalement, a estimé Edgar Groleau. De manière générale, le style de la Liga colle à Mikautadze, et encore plus le style de jeu historique du Barça. Il y a un petit manque cette saison au poste d'avant-centre parce que tu as un Lewandowski qui arrive sur la fin, tu as Ferran Torres qui est un peu trop maladroit et qui est moins bon techniquement que Mikautadze. Je pense que c'est un profil qui pourrait intéresser le Barça. (…) S'il poursuit sur sa lancée, on peut l'imaginer dans un autre grand club espagnol. » De quoi oublier sa déception de l’été dernier lorsque son club formateur l’avait sacrifié pour des raisons financières.
G. Mikautadze

G. Mikautadze

FranceFrance Âge 25 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
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Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
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Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
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Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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La Liga

2025/2026
Matchs22
Buts8
Passes décisives4
Jaune1
Rouge0
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Ligue 1

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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