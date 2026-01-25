ICONSPORT_278757_0071

Dro Fernandez au PSG, la terrible réponse du Barça

Liga25 janv. , 16:30
parNathan Hanini
2
Après quelques jours de temporisation, le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec le FC Barcelone pour le transfert du jeune Dro Fernandez. Une décision qui permet au club catalan de financer ses futures recrues.
L’accord est désormais trouvé. RMC Sport dévoile ce dimanche que le PSG et le FC Barcelone se sont mis d’accord sur le transfert du jeune Dro Fernandez. Celui qui est considéré comme un futur prodige va rejoindre le club de la capitale pour huit millions d’euros. Sa clause était initialement à six millions d’euros, mais pour conserver les bonnes relations entre les deux clubs, un accord à huit millions a été trouvé. Un transfert qui va permettre au club catalan de financer ses futurs prodiges. Le champion d’Espagne a déjà une liste de noms en tête. Des jeunes joueurs qui s’apprêtent à faire leurs valises pour rejoindre la Catalogne.

Dro Fernandez s’en va, quatre joueurs vont arriver

Fabrizio Romano dévoile dans une vidéo sur YouTube que le FC Barcelone s’attèle au recrutement de nouveaux joueurs, mais également sur la prolongation de certains éléments de son centre de formation. Tout d’abord l’attaquant égyptien de 18 ans, Hamza Abdelkarim, va rejoindre le club catalan selon le journaliste italien. Par la suite, le club espagnol a réussi à passer devant le RB Leipzig dans la négociation avec le jeune Ajay Tavares de Norwich. Le jeune anglais de 16 ans a été convaincu par les Catalans. C’est également le cas du jeune défenseur uruguayen Patricio Pacifico (19 ans). L’actuel joueur du Defensor SC peut évoluer dans l’axe, mais également en tant que latéral gauche. Autre arrivée dans le secteur défensif, le jeune néerlandais Juwensley Onstein (18 ans) en provenance de Genk.
Des recrues à tous les postes qui évolueront du côté du centre de formation ou avec l’équipe réserve dans un premier temps avant de sauter le pas, le FC Barcelone a décidé de profiter du départ de Dro pour se montrer très actif dans la post-formation.

Loading