Bordeaux : Liquidation judiciaire, ça ne lui fait pas peur

Les élections municipales battent leur plein et les clubs de football sont souvent au centre des discussions. C’est le cas à Bordeaux. La gestion de Gérard Lopez a divisé ces dernières années au sein des Girondins. Le candidat Nordine Raymond évoque la liquidation judiciaire du club dans une prise de parole.

Sportivement la saison des Girondins de Bordeaux se passe bien. Le club au scapulaire est leader de son groupe en National 2 (en attendant le match de retard de la Roche-sur-Yon). Dans la course à la montée pour la future Ligue 3, le six fois champion de France doit désormais passer un palier afin de se rapprocher du monde professionnel. Néanmoins, peu importe la division dans laquelle évoluera le club la saison prochaine, Gérard Lopez devra remettre la main au pot. La situation financière reste difficile et les Girondins sont en plein dans leur plan de continuation présenté au tribunal de commerce l’an passé.

Nordine Raymond ne croit pas au plan de continuation

La gestion de l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois est l’un des sujets abordés durant la campagne des municipales de la ville de Bordeaux notamment par l’un des candidats, Nordine Raymond. Interrogé par le média WebGirondins, il partage son scepticisme concernant le plan de continuation et évoque une potentielle liquidation judiciaire afin de repartir avec un nouveau modèle.

« Je sais que personne n'investit si ce n'est pas toi qui décides. Je sais comment ça fonctionne. S’il faut des dizaines de millions d'euros pour sauver le club et que ce n'est pas toi qui décides, je sais que c'est compliqué. Donc, comment on légifère à l'échelle nationale ? Je pense qu'on peut se poser la question de la liquidation judiciaire et d'aller jusqu'au bout. C'est ce que Bastia a fait. Le plan de continuation tel que je l’ai vu, personne n'y croit. Ce n'est basé que sur des résultats sportifs putatifs. C'est le casino, » explique-t-il. La question des Girondins de Bordeaux est l’un des sujets clivants dans cette campagne pour la Mairie.