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Promesse non tenue pour OM et Habib Beye

OM13 mars , 22:41
parGuillaume Conte
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Troisième victoire consécutive pour l'OM en Ligue 1. Les points s'accumulent, mais le public du Vélodrome n'a pas été emballé par la prestation des joueurs d'Habib Beye.
L’OM continue de gagner en Ligue 1, et s’assure ainsi de terminer ce week-end sur le podium si important pour l’avenir financier du club. Mais face à un public défiant, Habib Beye avait promis de présenter une équipe prête à tout donner pour se mettre les supporters dans la poche. Cela ne s’est pas vu, malgré une bonne volonté évidente. La première période a été insipide, et accueillie par des sifflets à la pause.
La suite fut plus intéressante, avec une grosse pression de l’OM pour aller chercher le but signé Amine Gouiri. Mais ensuite, les Marseillais n’ont pas réussi à se lâcher, et ont subi les assauts auxerrois, au point d’éviter de peu de concéder l’égalisation après un but refusé pour Bryan Okoh.
La victoire est donc au rendez-vous pour l’OM, qui devra montrer un autre visage pour reconquérir son public. La promesse de Habib Beye de provoquer l’engouement du public du Vélodrome n’est en tout cas pas tenue, et les consultants et observateurs ne vont pas manquer de souligner que, malgré la victoire à domicile face à Auxerre, l’OM est loin de montrer un niveau emballant dans ce sprint final.
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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