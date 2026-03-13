Promesse non tenue pour OM et Habib Beye

Troisième victoire consécutive pour l'OM en Ligue 1. Les points s'accumulent, mais le public du Vélodrome n'a pas été emballé par la prestation des joueurs d'Habib Beye.

L’OM continue de gagner en Ligue 1, et s’assure ainsi de terminer ce week-end sur le podium si important pour l’avenir financier du club. Mais face à un public défiant, Habib Beye avait promis de présenter une équipe prête à tout donner pour se mettre les supporters dans la poche. Cela ne s’est pas vu, malgré une bonne volonté évidente. La première période a été insipide, et accueillie par des sifflets à la pause.

La suite fut plus intéressante, avec une grosse pression de l’OM pour aller chercher le but signé Amine Gouiri. Mais ensuite, les Marseillais n’ont pas réussi à se lâcher, et ont subi les assauts auxerrois, au point d’éviter de peu de concéder l’égalisation après un but refusé pour Bryan Okoh.

La victoire est donc au rendez-vous pour l’OM, qui devra montrer un autre visage pour reconquérir son public. La promesse de Habib Beye de provoquer l’engouement du public du Vélodrome n’est en tout cas pas tenue, et les consultants et observateurs ne vont pas manquer de souligner que, malgré la victoire à domicile face à Auxerre, l’OM est loin de montrer un niveau emballant dans ce sprint final.