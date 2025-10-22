ICONSPORT_273928_0250

PSG : Le scandale Zabarnyi déjà réglé

PSG22 oct. , 8:00
parClaude Dautel
8
Ilya Zabarnyi a touché le fond mardi soir avec le Paris Saint-Germain contre Leverkusen. Alors que ses coéquipiers délivraient une masterclass, le défenseur ukrainien a totalement craqué. Luis Enrique se charge du dossier.
Renfort le plus coûteux du mercato estival 2025 du PSG, puisque Paris a payé 63 millions d'euros pour le faire venir de Bournemouth, Ilya Zabarnyi a quitté ses coéquipiers plus tôt que prévu en Allemagne. En effet, après avoir provoqué deux penaltys, il a également été expulsé à la 37e minute et manquera donc le choc face au Bayern Munich. Titularisé depuis que Marquinhos est blessé, Ilya Zabarnyi avait l'occasion de prouver que les dirigeants du Paris Saint-Germain ne s'étaient pas trompés en allant le chercher en Premier League, mais c'est tout le contraire qui s'est passé. Car avant la catastrophe en Ligue des champions, le défenseur international ukrainien avait déjà été médiocre contre Strasbourg, vendredi dernier. Tout cela commence à faire beaucoup pour le joueur de 23 ans. Et ce mercredi, Zabarnyi se fait évidemment laminer dans la presse et sur les réseaux sociaux. Du côté de Luis Enrique, on a déjà tiré des conclusions de ce début de saison de l'Ukrainien.
« Zabarnyi refuse de perdre des duels et fait des fautes, c’est énervant. Faire ce qu'il a fait, c'est pire »
- Laure Boulleau sur Canal+
Tandis qu'Ilya Zabarnyi prenait cher, avec notamment un reproche fait notamment par Laure Boulleau de ne jamais vouloir céder quand il perd un duel, quitte à faire une erreur grossière. « Ce qui est un peu énervant chez Zabarnyi, c’est qu’on dirait qu’il refuse de perdre les duels. Des fois, quand tu perds ton duel, il faut lâcher. Faire ce qu'il a fait, c’est encore pire », constatait la consultante de Canal+ juste après la rencontre. Mais malgré ces reproches, et ses prestations peu abouties, le défenseur ukrainien a un atout dont il sait qu'il change tout concernant son avenir au Paris Saint-Germain. En effet, Luis Enrique n'a aucun doute sur la valeur de Zabarnyi, et tout comme il le fait avec Lucas Chevalier, il a prévenu tout le monde qu'il ira au bout de ses idées avec l'ancien joueur de Bournemouth.

Luis Enrique ne laissera pas tomber Zabarnyi

Selon L'Equipe, nonobstant ses deux matchs ratés contre Strasbourg et Leverkusen, Ilya Zabarnyi va continuer à avoir du temps, même si le retour de Marquinhos, qu'il est appelé à remplacer dans le futur va relancer la concurrence. « C’est un joueur très jeune avec de la personnalité », a d'ailleurs déjà rappelé Luis Enrique, qui n'a pas du tout l'intention de laisser tomber son défenseur et lui donnera encore du temps de jeu. Du côté du Paris Saint-Germain, on estime que ce début de saison mitigé est aussi le fruit d'une énorme série de matchs que le défenseur dispute, Zabarnyi ayant été titulaire lors des quatre matchs que l'équipe d'Ukraine a disputés depuis la reprise de la saison. Alors, entre le come-back de Marquinhos et sa suspension pour le prochain match de Ligue des champions, il va avoir du temps pour se refaire une santé.

Lire aussi

PSG : Deux pénaltys en 12 minutes, Zabarnyi voit rouge !PSG : Deux pénaltys en 12 minutes, Zabarnyi voit rouge !
LdC : Le PSG démarre fort grâce à Pacho (vidéo)LdC : Le PSG démarre fort grâce à Pacho (vidéo)
LdC : Le PSG dynamite LeverkusenLdC : Le PSG dynamite Leverkusen
8
Articles Recommandés
ICONSPORT_274264_0024
Rennes

Rennes : Habib Beye cherche un nouveau club, c'est le choc

ICONSPORT_272416_0203
OM

L'OM dévoile son groupe contre le Sporting

ICONSPORT_274051_0140
OM

OM : Marseille a un secret pour battre le Sporting

ICONSPORT_274485_0025
Ligue des Champions

Le Barça aidé par l'arbitre, une simulation fait scandale

Fil Info

11:30
Rennes : Habib Beye cherche un nouveau club, c'est le choc
11:10
L'OM dévoile son groupe contre le Sporting
11:00
OM : Marseille a un secret pour battre le Sporting
10:40
Le Barça aidé par l'arbitre, une simulation fait scandale
10:20
PSG : Kolo Muani, la catastrophe arrive pour Paris
10:00
OL : Un joueur fonce au Qatar
9:40
Monaco : Ansu Fati prend un avertissement en interne
9:20
OM : Frappart contre Lens, malaise chez les supporters
9:00
ASSE : « On se voyait rouler sur la Ligue 2 », un joueur craque

Derniers commentaires

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

10 contre 10, Paris a été à 11 contre 10 tres peu de temps. le capitaine de Léverkusen a été sorti sur une pure agression gratuite d'un coup de coude dans le visage de Doué sans que le ballon ne soit là.Si notre defenseur s'est fait expulsé par des conneries ,leur capitaine lui mérite le pompon

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

Leverkusen 3ème attaque en Allemagne.Quand Paris joue à ce niveau les autres paraissent faibles mais c'est la superiorité du collectif qui donne cette impression.On retrouve une équipe avec nos blessés qui reviennent

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

Oui malheureusement il n'a pas d'amis dans la vrai vie, pas de travail donc Foot01 est ce qu'il a de plus important... C'est plutôt triste quand on y pense et je crois qu'il faudrait arrêter de lui répondre car c'est ce qu'il cherche et ça l'encourage malheureusement.

PSG : Le scandale Zabarnyi déjà réglé

Toi tu n'as jamais du jouer gardien.Chevalier n'a pas le temps d'intervenir et tout est de la faute de Zavarnyi qui se fait prendre comme un débutant.il fait 2 énormes bourdes sur ses placements et il provoque 2 pénaltys et se fait expulser. déjà contre Strasbourg on l'a vu mal à l'aise et hier ça été la cata. Il fait des conneries et agrave son cas par des fautes.Son expulsion est logique et aurait pu avoir des conséquences graves.il annule l'avantage numerique et cause l'égalisation.La pression ne lui réussit pas,il va falloir qu'il progresse et réfléchisse un peu plus dans ses actions

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

tu n'as surement pas vu le match ,70% de possession,24 tirs,729 passes reussies (les allemands 289) on peut quand meme dire que si le bayer etait faible c'est du en grande parti a la performance de Paris?Puis pourquoi toujours vouloir opposer les clubs?En championnat oui pas de problemes mais c'est pas kiffant de voir le football francais remonter vers les sommets europeens et arreter de se faire snober par les etrangers qui nous appellent la farmer league?Moi je suis copntent qu'ils ferment bien leurs gueules a nous rabaisser!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading