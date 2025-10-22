PSG : Le scandale Zabarnyi déjà réglé

Ilya Zabarnyi a touché le fond mardi soir avec le Paris Saint-Germain contre Leverkusen. Alors que ses coéquipiers délivraient une masterclass, le défenseur ukrainien a totalement craqué. Luis Enrique se charge du dossier.

Renfort le plus coûteux du mercato estival 2025 du PSG, puisque Paris a payé 63 millions d'euros pour le faire venir de Bournemouth, Ilya Zabarnyi a quitté ses coéquipiers plus tôt que prévu en Allemagne. En effet, après avoir provoqué deux penaltys, il a également été expulsé à la 37e minute et manquera donc le choc face au Bayern Munich . Titularisé depuis que Marquinhos est blessé, Ilya Zabarnyi avait l'occasion de prouver que les dirigeants du Paris Saint-Germain ne s'étaient pas trompés en allant le chercher en Premier League, mais c'est tout le contraire qui s'est passé. Car avant la catastrophe en Ligue des champions , le défenseur international ukrainien avait déjà été médiocre contre Strasbourg, vendredi dernier. Tout cela commence à faire beaucoup pour le joueur de 23 ans. Et ce mercredi, Zabarnyi se fait évidemment laminer dans la presse et sur les réseaux sociaux. Du côté de Luis Enrique, on a déjà tiré des conclusions de ce début de saison de l'Ukrainien.

« Zabarnyi refuse de perdre des duels et fait des fautes, c’est énervant. Faire ce qu'il a fait, c'est pire » - Laure Boulleau sur Canal+

Tandis qu'Ilya Zabarnyi prenait cher, avec notamment un reproche fait notamment par Laure Boulleau de ne jamais vouloir céder quand il perd un duel, quitte à faire une erreur grossière. « Ce qui est un peu énervant chez Zabarnyi, c’est qu’on dirait qu’il refuse de perdre les duels. Des fois, quand tu perds ton duel, il faut lâcher. Faire ce qu'il a fait, c’est encore pire », constatait la consultante de Canal+ juste après la rencontre. Mais malgré ces reproches, et ses prestations peu abouties, le défenseur ukrainien a un atout dont il sait qu'il change tout concernant son avenir au Paris Saint-Germain. En effet, Luis Enrique n'a aucun doute sur la valeur de Zabarnyi, et tout comme il le fait avec Lucas Chevalier, il a prévenu tout le monde qu'il ira au bout de ses idées avec l'ancien joueur de Bournemouth.

Luis Enrique ne laissera pas tomber Zabarnyi