ICONSPORT_214303_0233
Ousmane Dembélé

Le PSG avec Dembélé et Marquinhos à Leverkusen

PSG20 oct. , 11:32
parCorentin Facy
3
Le PSG a dévoilé le groupe de joueurs retenus pour le match face au Bayer Leverkusen ce mardi en Ligue des Champions (21h). Ousmane Dembélé et Marquinhos sont de retour au contraire de Joao Neves et de Fabian Ruiz, lesquels sont toujours blessés.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_253870_0011
Liga

Real : 350 millions d'euros pour Vinicius et Rodrygo, stupeur à Madrid

ICONSPORT_274074_0148
PSG

PSG : Guardiola déclenche une guerre à 100ME avec Paris

Harry Kane Pacho
TV

Canal+ fait un cadeau de fou aux supporters du PSG

ICONSPORT_253464_0112
OM

L'OM passe une annonce, ce défenseur est à vendre

Fil Info

14:00
Real : 350 millions d'euros pour Vinicius et Rodrygo, stupeur à Madrid
13:40
PSG : Guardiola déclenche une guerre à 100ME avec Paris
13:20
Canal+ fait un cadeau de fou aux supporters du PSG
13:00
L'OM passe une annonce, ce défenseur est à vendre
12:40
L’OL se prive d’une pépite, à quoi joue Paulo Fonseca ?
12:20
L’OM sanctionne durement un de ses joueurs
12:00
Dembélé veut faire cracher le PSG, la star de Canal+ applaudit
11:30
Lille a recruté le « Ronaldo marocain », il écrase la Ligue 1

Derniers commentaires

PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

2eme du championnat, Dembele, les blessés, l equipe B etc. C est rien par rapport au club de tes complexes RIRES Leonardo vous l a dit que Paris ne sera jamais une ville de football et ce n est pas en parlant de l OM que ca sera le cas RIIIIIIIIIIIRES

OL : Ruben Kluivert reçoit un soutien totalement improbable

Il a raison sur le manque d'agressivité collectif, mais le 2e but niçois, collectif défaillant ou pas, on ne doit pas le prendre si Kluivert fait ce qu'il doit faire.

PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

L'actualité du PSG n'est pas brûlante comme elle l'a pu l'être. Des blessés et des retours de blessure, les cas Chevalier et Ramos, le retour en grâce de WZE... Le meilleur reste à venir, nous espérons voir Dembélé rejouer au moins quelques minutes en Ligue des Champions.

PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

La preuve que non ma petite Kenny Apres c est rapide de lire les articles du PSG, ils sont viiiiiiiiiiide RIIIIIIIIIRES

PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

Je maitrise vraisemblablement mieux la langue française que toi, et je ne lis que des commentaires incohérents de ta part et parfois des avis sur le football assez tièdes sans véritable opinion. Tu suis le mouvement la plupart du temps.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading