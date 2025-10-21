LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

Ligue des champions, phase de ligue, 3e journée

BayArena

Buts : Garcia (38e sp, 54e) pour Leverkusen ; Pacho (7e), Doué (41e, 45e+3), Kvaratskhelia (44e), Mendes (50e), Dembélé (66e), Vitinha (90e) pour le PSG

Exclusions : Andrich (33e) pour Leverkusen ; Zabarnyi (37e) pour le PSG

Le PSG a offert une démonstration offensive à Leverkusen avec un succès 7-2. Un match fou dans lequel les deux équipes ont fini à 10.

Sérieusement bousculé par Strasbourg vendredi, le PSG était attendu de pied ferme en Allemagne d'autant que Luis Enrique alignait une équipe remaniée. Paris n'était pas gêné en début de match avec un but d'entrée signé Pacho. Toutefois, le Bayer réagissait et poussait Zabarnyi à faire main dans sa surface. Grimaldo envoyait le penalty sur le poteau. L'arbitre avait du travail, devant exclure Andrich pour un coup de coude sur Doué puis Zabarnyi pour une poussée fautive en tant que dernier défenseur. Le deuxième penalty allemand était cette fois-ci réussi par Garcia.

A 10 contre 10, Paris ne s'écroulait pas bien au contraire. Le PSG faisait une fin de premier acte formidable avec trois beaux buts signés Doué par deux fois et Kvaratskhelia. Après la pause, Mendes rajoutait un cinquième but. Leverkusen sauvait l'honneur après une frappe sublime de Garcia. Toutefois, le PSG était trop puissant ce soir. Dembélé s'offrait un but pour son retour avant une dernière réalisation sublime de Vitinha. Troisième succès en trois matchs de C1 pour un PSG plus terrifiant que jamais en Europe.