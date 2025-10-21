ICONSPORT_274476_0095

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

Ligue des Champions21 oct. , 22:55
parMehdi Lunay
9
Ligue des champions, phase de ligue, 3e journée
BayArena
Leverkusen-PSG 2-7
Buts : Garcia (38e sp, 54e) pour Leverkusen ; Pacho (7e), Doué (41e, 45e+3), Kvaratskhelia (44e), Mendes (50e), Dembélé (66e), Vitinha (90e) pour le PSG
Exclusions : Andrich (33e) pour Leverkusen ; Zabarnyi (37e) pour le PSG
Le PSG a offert une démonstration offensive à Leverkusen avec un succès 7-2. Un match fou dans lequel les deux équipes ont fini à 10.
Sérieusement bousculé par Strasbourg vendredi, le PSG était attendu de pied ferme en Allemagne d'autant que Luis Enrique alignait une équipe remaniée. Paris n'était pas gêné en début de match avec un but d'entrée signé Pacho. Toutefois, le Bayer réagissait et poussait Zabarnyi à faire main dans sa surface. Grimaldo envoyait le penalty sur le poteau. L'arbitre avait du travail, devant exclure Andrich pour un coup de coude sur Doué puis Zabarnyi pour une poussée fautive en tant que dernier défenseur. Le deuxième penalty allemand était cette fois-ci réussi par Garcia.
A 10 contre 10, Paris ne s'écroulait pas bien au contraire. Le PSG faisait une fin de premier acte formidable avec trois beaux buts signés Doué par deux fois et Kvaratskhelia. Après la pause, Mendes rajoutait un cinquième but. Leverkusen sauvait l'honneur après une frappe sublime de Garcia. Toutefois, le PSG était trop puissant ce soir. Dembélé s'offrait un but pour son retour avant une dernière réalisation sublime de Vitinha. Troisième succès en trois matchs de C1 pour un PSG plus terrifiant que jamais en Europe.

Champions League

21 octobre 2025 à 21:00
Bayer 04 Leverkusen
García Serrano38'García Serrano54'
2
6
Live90'
Paris Saint Germain
Pacho Tenorio7'Doue41'Kvaratskhelia44'Doue45'Mendes50'Dembélé66'Machado Ferreira90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
V. Machado Ferreira
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
81
ENTRE
J. Dennit Mensah
Bayer 04 LeverkusenBayer 04 Leverkusen
SORT
I. Fernández Carballo
Bayer 04 LeverkusenBayer 04 Leverkusen
Remplacement
76
ENTRE
Q. Ndjantou Mbitcha
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
W. Zaire Emery
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
72
ENTRE
I. Mbaye
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
B. Barcola
Paris Saint GermainParis Saint Germain
