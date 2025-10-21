LdC : Le PSG démarre fort grâce à Pacho (vidéo)

OM : Les notes historiques de Greenwood, le nouveau JPP !

Je suis globalement plutôt d'accord avec tout ce que tu dis et j'ai en effet ma part de responsabilité. Le terme de footix était peut-être en trop... J'apprécie ta franchise et le certain compromis car je pense que nous avons tout les deux raisons et tout les deux torts au final... Merci le foot ! ^^ En tout cas j'ai quand-même apprécié l'échange! Ça aurait été plus marrant et spontané autour d'une bonne bière !! Bref sans rancune et bonne chance pour la suite de la saison 😉