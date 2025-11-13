PSG : Le Qatar veut la peau de Ligue1+, c'est confirmé

Pas favorable à la création de Ligue1+ l’été dernier, le PSG n’a pas changé sa position sur le sujet. Daniel Riolo le confirme, Nasser Al-Khelaïfi ne fait rien pour que cette chaîne de la LFP soit un succès.

Créée en août dernier, la chaîne Ligue1+ rassemble déjà plus d’un million d’abonnés . Une première réussite pour Nicolas de Tavernost et pour la LFP, qui a pris un gros risque en sortant du modèle des diffuseurs traditionnels pour lancer sa propre chaîne avant le début de la saison 2025-2026. Avec un prix compétitif, un produit plutôt apprécié et des commentateurs et consultants peu critiqués pour le moment, Ligue1+ a réussi un bien meilleur démarrage que DAZN. La plateforme doit néanmoins composer avec un gros caillou dans la chaussure : la défiance toujours aussi forte du Paris Saint-Germain et de son président Nasser Al-Khelaïfi.

Le dirigeant qatari était défavorable à la création de Ligue1+ en août dernier et il n’a pas changé d’avis sur la question selon Daniel Riolo. Au micro de RMC, le journaliste a confirmé que le PSG ne faisait rien pour participer au développement et au succès de la chaîne. Plus globalement, Paris n’est plus du tout préoccupé par les problèmes pourtant nombreux de la Ligue 1 comme l’explique le journaliste de l’After Foot.

« Petit à petit, il va y avoir une descente aux enfers de l’oseille. Il n’y a pas vraiment d’issue. Nicolas de Tavernost a été très bien devant les présidents de Ligue 1. Il a été convaincant, il a bien expliqué les choses. 1,1 million d’abonnés c’est bien. Mais tout le monde sait très bien que c’est loin d’être assez. Le collège des présidents a été très calme, il n’y a plus vraiment de débats. Nasser Al-Khelaïfi lui ne comprend pas ce truc-là. Il est dans un autre truc… La Ligue 1 n’existe pas dans son esprit. Lui c’est le business, la Ligue des Champions, le trophée des champions, le championnat du monde des clubs au Qatar, ils sont là eux » a d'abord livré le journaliste avant de terminer son argumentaire.

« Ils veulent récupérer leurs joueurs pour la Ligue des Champions en janvier, ils sont dans une autre logique. Ils ne raisonnent plus en termes de Ligue 1. Faire grandir le produit Ligue1+, ils ne font rien pour. Ils pourraient participer avec des interviews, des insides… Ils ne participent pas, ils s’en caguent, on n’arrive pas à les ramener à la table des discussions. Le PSG est sur un autre bateau pendant que les autres rament à côté » a développé Daniel Riolo sur les ondes de RMC. Une nouvelle forcément peu réjouissante pour Nicolas de Tavernost et pour la LFP, lesquels auraient bien besoin du puissant soutien du Paris Saint-Germain pour développer la chaîne encore davantage et tenter d’atteindre l’objectif fixé à 1,5 millions d’abonnés à la fin de la saison.