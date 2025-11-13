ICONSPORT_273293_0030

PSG : Le Qatar veut la peau de Ligue1+, c'est confirmé

PSG13 nov. , 13:00
parCorentin Facy
0
Pas favorable à la création de Ligue1+ l’été dernier, le PSG n’a pas changé sa position sur le sujet. Daniel Riolo le confirme, Nasser Al-Khelaïfi ne fait rien pour que cette chaîne de la LFP soit un succès.
Créée en août dernier, la chaîne Ligue1+ rassemble déjà plus d’un million d’abonnés. Une première réussite pour Nicolas de Tavernost et pour la LFP, qui a pris un gros risque en sortant du modèle des diffuseurs traditionnels pour lancer sa propre chaîne avant le début de la saison 2025-2026. Avec un prix compétitif, un produit plutôt apprécié et des commentateurs et consultants peu critiqués pour le moment, Ligue1+ a réussi un bien meilleur démarrage que DAZN. La plateforme doit néanmoins composer avec un gros caillou dans la chaussure : la défiance toujours aussi forte du Paris Saint-Germain et de son président Nasser Al-Khelaïfi.
Le dirigeant qatari était défavorable à la création de Ligue1+ en août dernier et il n’a pas changé d’avis sur la question selon Daniel Riolo. Au micro de RMC, le journaliste a confirmé que le PSG ne faisait rien pour participer au développement et au succès de la chaîne. Plus globalement, Paris n’est plus du tout préoccupé par les problèmes pourtant nombreux de la Ligue 1 comme l’explique le journaliste de l’After Foot.
« Petit à petit, il va y avoir une descente aux enfers de l’oseille. Il n’y a pas vraiment d’issue. Nicolas de Tavernost a été très bien devant les présidents de Ligue 1. Il a été convaincant, il a bien expliqué les choses. 1,1 million d’abonnés c’est bien. Mais tout le monde sait très bien que c’est loin d’être assez. Le collège des présidents a été très calme, il n’y a plus vraiment de débats. Nasser Al-Khelaïfi lui ne comprend pas ce truc-là. Il est dans un autre truc… La Ligue 1 n’existe pas dans son esprit. Lui c’est le business, la Ligue des Champions, le trophée des champions, le championnat du monde des clubs au Qatar, ils sont là eux » a d'abord livré le journaliste avant de terminer son argumentaire.

« Ils veulent récupérer leurs joueurs pour la Ligue des Champions en janvier, ils sont dans une autre logique. Ils ne raisonnent plus en termes de Ligue 1. Faire grandir le produit Ligue1+, ils ne font rien pour. Ils pourraient participer avec des interviews, des insides… Ils ne participent pas, ils s’en caguent, on n’arrive pas à les ramener à la table des discussions. Le PSG est sur un autre bateau pendant que les autres rament à côté » a développé Daniel Riolo sur les ondes de RMC. Une nouvelle forcément peu réjouissante pour Nicolas de Tavernost et pour la LFP, lesquels auraient bien besoin du puissant soutien du Paris Saint-Germain pour développer la chaîne encore davantage et tenter d’atteindre l’objectif fixé à 1,5 millions d’abonnés à la fin de la saison.
0
Derniers commentaires

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

Meme si la CDM des clubs a effectivement chargé le calendrier, ça n a rien a voir le manque de repos des joueurs du PSG et ce n etait pas previsible... Tout simplement parce que tu ne peux pas prevoir ton parcours en LDC, une victoire finale et le fait de jouer un match de Supercoupe ce qui a ecourter la reprise des joueurs. L OM enchaine en ce moment les blessés sans pour autant avoir le calendrier dementiel PSG, tu en conclu quoi, que Longoria aurait du recruter encore plus de joueurs ?

Milan : Rabiot est devenu indispensable

Oui,entièrement d’accord

Mourinho sur le banc de l'OM, il est aux anges

"RDZ sait à l’avance ce qu’il va se passer le lendemain": il avait vu venir la bagarre Rabiot-Rowe et les 3 défaites de LDC ? 🤪 Blague à part, RDZ est un meneur d'homme c'est indéniable. D'ailleurs tous les grands entraîneurs le sont car sinon tu n'y arrives pas. Après c'est vrai que je trouve son jeu brouillon, mais il est dur a dire de l'extérieur si c'est dû à un manque de capacité de sa part, dû aux joueurs qui n'ont pas le niveau pour faire ce que demande le coach ou qu'il faut du temps pour que ça se mette en place avec un tel renouvellement d'effectif cet été.

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

le psg a critiquer l'EDF pour dembele mais le PSG a fait exactement pareil avec dembele en le faisant jouer en LDC la france est prioritaire en date FIFA si il est la c'est qu'il peut jouer

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

C'est fou que dans cette occasion vous ne vous dites pas que vous avez le meilleur joueur à disposition de l'EDF en ailier gauche! Il peut bien avoir mille autre alternatives, le fait est que Deschamps considère que Barcola, même diminué, est le meilleur à aligner ce soir. La sélection, tant qu'elle existera, doit profiter de ses meilleurs éléments. Qu'elle ait 10-15 ou 500 alternatives possible ne change rien à ce principe. Le sélectionneur a le devoir de prendre les meilleurs joueurs pour constituer son équipe. Il n'a pas à se priver d'un joueur afin qu'un club le fasse plus jouer de son côté. Qu'on arrête les sélections sinon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

