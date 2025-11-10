OL-PSG : La chaîne Ligue 1+ a censuré la caméra de l'arbitre

Lyonnais , Marseillais ou autres qui parlent de complot , vous etes tous a mettre dans le meme panier!! Que les arbitres soient nuls a a chier oui mais il n'y a ps de complot contre tel ou tel équipe, c'est juste de l'incompetence
Tkt tes commentaires me font aucun effet tu sers tellement à rien
Bien sûr c' est aussi la faute du qatar quand ton equipe perd contre les autres .
Il est évident que tu es bien placé pour parler en tant que lécheur de burnes n°1 du Qatar !
Mieux vaut des erreurs de forme, syntaxe, d'orthographe etc... Que des propos et actions christianophobes du maire de Marseille.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
C'est une dinguerie 🔥 Revivez le match #OLPSG dans la peau de l'arbitre du soir, monsieur Benoît Bastien. #RefCam