OL-PSG : La chaîne Ligue 1+ a censuré la caméra de l'arbitre

Lyonnais , Marseillais ou autres qui parlent de complot , vous etes tous a mettre dans le meme panier!! Que les arbitres soient nuls a a chier oui mais il n'y a ps de complot contre tel ou tel équipe, c'est juste de l'incompetence