ICONSPORT_276732_0142

OL-PSG : La chaîne Ligue 1+ a censuré la caméra de l'arbitre

TV10 nov. , 12:00
parClaude Dautel
7
Pour la première fois, la chaîne Ligue 1+ avait fixé sur l'arbitre du match OL-PSG une caméra permettant de filmer le match vu par Benoit Bastien. Sauf qu'il manque un but dans le montage mis en ligne par la chaîne de la LFP.
Sur le papier, l'idée est bonne, et d'ailleurs l'arbitre français en charge du choc Lyon-Paris s'était réjoui de pouvoir être équipé de la ref cam dimanche soir. « On va voir l’arbitre dans un rôle bien particulier qu’on méconnait un peu. Peut-être que ça proposera des angles de caméras qui vont permettre d’expliquer la décision prise par l‘homme en noir, ce soir sur le terrain, avec son angle de vue à lui », précisait même Benoit Bastien. Et après les polémiques engendrées par quelques décisions de l'arbitre, tout le monde attendait de voir ce qu'allait donner ses fameuses images et le son. Sauf que la chaîne Ligue 1+ n'a diffusé que quatre des cinq buts de ce OL-PSG, zappant ostensiblement celui marqué par Khvicha Kvaratskhelia, lequel pourrait être entaché d'une faute de Vitinha sur Tanner Tessmann. Un montage qui contribue à alimenter la théorie de l'erreur d'arbitrage.

Il manque un but du PSG vu par la caméra de l'arbitre

En effet, si on voit bien les deux buts de l'OL et deux des trois buts du PSG, il manque vraiment une séquence qui aurait permis d'apporter un éclairage sur ce but parisien qui a engendré de la colère. Alors forcément, tout cela n'a pas échappé aux supporters de l'Olympique Lyonnais, convaincus que tout cela ne doit rien au hasard et que Ligue 1+ a volontairement coupé une partie du reportage réalisé grâce à la caméra de Benoit Bastien. « Panne de Caméra sur le deuxième but parisien où Vitinha encastré Tessmann ? Ou c’était trop visible sur la vidéo depuis Monsieur Bastien ? Je dis ça je dis rien … », « Comment se fait il que vous ne montrez pas dans ce montage le 2eme but du #psg avec le duel entre Vitinha et Tessmann ? », « Mdrrrr ils osent même pas mettre les images du 2eme but parisien... On devait sacrément voir clairement la faute de sa position », les commentaires sont nombreux sur X (anciennement Twitter) suite à cette diffusion par la chaine de TV lancée par la Ligue de Football Professionnel. 
7
Articles Recommandés
ICONSPORT_275433_0220
OM

OM : Robinio Vaz, la France prend un risque délirant

canal laure boulleau victime des rinagrds iconsport 258823 0304 392191
Premier League

Laure Boulleau fait craquer le fils de Robert Louis-Dreyfus

ICONSPORT_276732_0138
PSG

PSG : Lucas Chevalier, le procés commence

Fil Info

12:20
OM : Robinio Vaz, la France prend un risque délirant
11:30
Laure Boulleau fait craquer le fils de Robert Louis-Dreyfus
11:00
PSG : Lucas Chevalier, le procés commence
10:30
OL : Moreira a rendu fou le pauvre Zabarnyi
10:00
Le PSG fait la guerre au Real pour un crack de 16 ans
9:30
Lille : Olivier Giroud obligé de jouer ? Il se fâche
9:00
ASSE : Carnage en tribune, les supporters se battent entre eux
8:40
OM : De Zerbi trop nerveux, la chaîne Ligue 1+ sort un scoop

Derniers commentaires

OL-PSG : La chaîne Ligue 1+ a censuré la caméra de l'arbitre

Lyonnais , Marseillais ou autres qui parlent de complot , vous etes tous a mettre dans le meme panier!! Que les arbitres soient nuls a a chier oui mais il n'y a ps de complot contre tel ou tel équipe, c'est juste de l'incompetence

OL-PSG : La chaîne Ligue 1+ a censuré la caméra de l'arbitre

Tkt tes commentaires me font aucun effet tu sers tellement à rien

OL-PSG : La chaîne Ligue 1+ a censuré la caméra de l'arbitre

Bien sûr c' est aussi la faute du qatar quand ton equipe perd contre les autres .

OL-PSG : La chaîne Ligue 1+ a censuré la caméra de l'arbitre

Il est évident que tu es bien placé pour parler en tant que lécheur de burnes n°1 du Qatar !

PSG : Lucas Chevalier répond à l'énorme polémique du like RN

Mieux vaut des erreurs de forme, syntaxe, d'orthographe etc... Que des propos et actions christianophobes du maire de Marseille.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading