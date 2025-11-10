ICONSPORT_267671_0012
Audience énorme pour OL-PSG sur Ligue 1+ !

parClaude Dautel
Au lendemain du match très animé entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, la chaîne Ligue 1+ a révélé son audience. Et on atteint clairement des sommets.
« Diffusée dimanche soir à partir de 20h45, la rencontre Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain obtient la deuxième meilleure audience depuis le début de la saison. Diffusée sur Ligue 1+, l’affiche OL-PSG a en effet rassemblé en moyenne 903.000 téléspectateurs avec un pic à 1,07M téléspectateurs en fin de match, soit une part d’audience de 4,9% sur les quatre ans et + et de 11,3% chez les hommes 25-49 ans. Sur cette cible des hommes 25-49 ans, Ligue 1+ se positionne comme 3ème chaîne nationale sur la période du match », précise la chaîne de la Ligue de Football Professionnel dans un communiqué.

La chaîne Ligue 1 tient son deuxième meilleur score d'audience

C'est évidemment le choc OM-PSG du mois de septembre dernier qui est toujours en tête des audiences. Ce lundi soir là, 1,2 million de téléspectateurs (5,8 % de part d'audience) avaient suivi la victoire de l'Olympique de Marseille, avec un pic d'audience à 1,4 million de téléspectateurs vers la fin du match. Cela confirme entre les lignes qu'après une énorme explosion des prises d'abonnements, cela commence à se tasser. Comme quoi une bonne nouvelle en cache parfois une nouvelle moins enthousiasmante. Car la LFP a besoin de nettement plus d'abonnés pour pouvoir distribuer des gros chèques aux 18 clubs de Ligue 1.
Derniers commentaires

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Voilà fin des débats

L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters

Bonne idée, ça fait sens

L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters

Si je te rejoins sans problème sur la ferveur du Vélodrome ou dans la ville pour l'OM, ne caricature pas. Les groupes de supporters au Parc et son ambiance avant le plan Leproux rivalisait avec ceux de l'OM (y compris aux mauvaises périodes des Pancarte and Co mais avant il y avait les Rai, Valdo, Weah, Simone, Ginola Ronaldinho etc.) Forcément il n'y a plus qu'une tribune ultra a paris (bien qu'un petit groupe soit maintenant a Boulogne), mais l'ambiance est loin d'être feutrée, d'ailleurs la qualité des ambiances mises par les ultra du PSG en déplacement en Europe a été reconnue partout l'an dernier ou même cette année. Le plan Leproux a réduit l'ambiance dans le parc, mais pas la ferveur de ses supporters.

« Financièrement l’OL ne va pas super bien » : Le DG de Lyon est cash

À part quelques uns, c'est les mêmes que ceux qui ont tous cassé dans la capitale le soir de la finale.

« Financièrement l’OL ne va pas super bien » : Le DG de Lyon est cash

Alors juste au cas où, y'a plus personne à vendre, à moins de vendre les recrues.... 🤔

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

