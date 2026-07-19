Akliouche lors du match PSG-Monaco
Akliouche (AS Monaco)

PSG : Le Mondial est fini, Akliouche arrive à Paris

PSG19 juil. , 10:30
parClaude Dautel
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Maghnes Akliouche en ayant terminé avec le Mondial, le jeune joueur de l'AS Monaco peut désormais se pencher sur son probable transfert. Fabrizio Romano le confirme quelques heures après France-Angleterre, Akliouche est attendu au PSG.
Maghnes Akliouche espérait probablement avoir plus de temps de jeu que les sept maigres minutes qu'il a obtenues lors du match face à l'Irak. Mais, au moins, le joueur monégasque de 24 ans sait ce que c'est de vivre un Mondial avec l'équipe de France, où il est probable qu'on le reverra une fois que Zinedine Zidane sera le sélectionneur. L'actualité estivale risque cependant d'être chaude pour Akliouche puisque son départ de l'AS Monaco n'est désormais plus un secret, pas plus que son futur club, le Paris Saint-Germain. Ce dimanche, Fabrizio Romano précise que des clubs anglais ont encore récemment tenté de convaincre Maghnes Akliouche de venir en Angleterre, mais que ce dernier a refusé d'écouter ces offres, ayant clairement choisi de rejoindre les doubles champions d'Europe en titre.

Akliouche au PSG, c'est bientôt l'heure du Here we go

Sur les réseaux sociaux, le journaliste le plus puissant du mercato confirme que l'attaquant de l'AS Monaco s'apprête bien à signer avec le Paris Saint-Germain. « Dès la semaine prochaine, l'ailier de Monaco et de l'équipe de France va se rapprocher de plus en plus d'un transfert au Paris Saint-Germain. L'accord entre le PSG et Monaco est très proche, il en est aux étapes finales. L'accord est conclu entre Akliouche et le Paris Saint-Germain sur les termes du contrat. Akliouche a également été approché par des clubs de Premier League, mais sa décision est claire, il veut jouer pour le Paris Saint-Germain. L’arrivée d'Akliouche au Paris Saint-Germain pourrait très bientôt faire l'objet d'un Here we go », précise Fabrizio Romano en référence à sa célèbre formule.

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A priori, même si Monaco et Paris négocient toujours les détails financiers de ce transfert, il n'y a plus aucun obstacle sérieux sur la route qui envoie Maghnes Akliouche vers le club de la capitale. Il s'agira là du premier gros coup signé Luis Enrique et Luis Campos lors de ce mercato 2026, loin d'être terminé pour le PSG.
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