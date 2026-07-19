PSG : Le Mondial est fini, Akliouche arrive à Paris

Ferme lç tu ne sais rien
Il n'est pas là pour le concurrencer mais etre integre dans les solutions d'attaque.Il a toute sa place dans l'effectif de Paris.Il suffit de regarder ses stats
Désolé suis pas convaincu par ce joueur ?
mention très bien Dayot UPAMECANO, Kylian MBAPPE mention bien Michael OLISE, Bradley BARCOLA, Adrien RABIOT, Ousmane DEMBELE on dira ça va Manu KONE, William SALIBA, Jules KOUNDE, Mike MAIGNAN déçu par Desire DOUE, Lucas HERNANDEZ, Theo HERNANDEZ très déçu par Maxence Lacroix, Rayan Cherki, Ibrahima Konaté, Malo Gusto, Didier Deschamps
le joueur le plus utilisé par L.E la saison passée et tu dis qu'il n'est pas titulaire
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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