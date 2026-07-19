Paris Sportifs : Une offre en or de dernière minute pour Espagne-Argentine

C'est ce dimanche soir que le verdict de la Coupe du monde aura lieu, avec la finale entre l'Espagne et l'Argentine.

Plus d'un mois après le match d'ouverture qui s'était joué le 11 juin, le Mondial 2026 va fermer ses portes avec la finale entre l'Espagne et l'Argentine. Les deux meilleures équipes de la compétition s'affronteront dimanche à 21 heures (heure française) au MetLife Stadium de New York, sous les ordres de l'arbitre slovène Slavko Vincic, ému au moment de sa nomination.

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La cote de l'Argentine très intéressante !

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Une mise importante certes, mais pas d'inquiétude, elle se retrouvera sur votre compte bancaire si ce premier pari n'est pas gagnant. Winamax vous rembourse intégralement le montant de votre mise. En cash. A vous de jouer désormais.

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Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

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