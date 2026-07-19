PSG : Le dossier Barcola relancé par un transfert à 138ME

Le Mondial est désormais terminé pour Bradley Barcola qui va prendre quelques semaines de repos bien méritées avant de retrouver ses coéquipiers du PSG. Ou pas, car son transfert fait toujours l'actualité en Angleterre.

Après une très très longue saison qui l'a vu entrer dans une nouvelle dimension, Bradley Barcola est officiellement en vacances. Mais l'attaquant du Paris Saint-Germain n'a cependant pas disparu de l'actualité, son avenir chez les doubles champions d'Europe donnant lieu encore à des supputations. Lassé d'être toujours en concurrence avec Désiré Doué dans l'esprit de Luis Enrique, comme cela était le cas aussi avec Didier Deschamps, l'ancien Lyonnais est tenté de changer de club cet été. Mais pour l'instant, le PSG reste stoïque et n'envisage pas le départ de celui qui a toujours répondu présent quand l'entraîneur espagnol a eu besoin de lui. Cependant, au lendemain de l'annonce du transfert historique de Morgan Rogers à Chelsea pour 138 millions d'euros , la piste Arsenal pourrait rapidement rejaillir.

Arsenal prêt à s'offrir Barcola pour oublier Rogers ?

Aucune nouvelle prise de contact pour l'instant entre Arsenal et l'entourage de Bradley Barcola ou le PSG après le coup de théâtre du recrutement de Morgan Rogers. Liverpool continue de viser Barcola si le prix peut être abordable, mais est en attente du PSG », précise le journaliste italien spécialiste du En effet, les Gunners avaient fait de l'international anglais leur priorité offensive, et cet échec laisse Mikel Arteta un peu groggy. Au point même que ce dernier pourrait rapidement se retourner vers Bradley Barcola, qu'il apprécie énormément. Pour l'instant, ce n'est pas le cas confirme ce dimanche Fabrizio Romano, mais l'idée est dans l'air même si un autre géant de Premier League est à l'affût. «», précise le journaliste italien spécialiste du mercato

Pour convaincre le Paris Saint-Germain de lâcher celui qui a disputé 49 matchs avec son club la saison passée, Arsenal va donc devoir augmenter le curseur financier. Car même si Bradley Barcola a une valeur estimée à 70 millions d'euros par Transfermarkt, il faudra beaucoup plus pour négocier éventuellement avec les doubles champions d'Europe. A savoir aussi si de son côté, Bradley Barcola fera le forcing pour partir cet été vers la Premier League. Durant le Mondial, ce dernier a fait savoir que son avenir ne sera évoqué qu'après la fin de la compétition. C'est désormais chose faite.