PSG : La blessure qui change tout
Randal Kolo Muani

PSG : La blessure qui change tout

PSG19 juil. , 17:30
parHadrien Rivayrand
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Le PSG veut boucler plusieurs départs importants dans les prochains jours. Randal Kolo Muani est notamment ciblé par la Juventus, même si les négociations s’annoncent difficiles.
Le Paris Saint-Germain ne compte plus sur les services de Randal Kolo Muani. L’international français est invité à se trouver un nouveau point de chute définitif. Ces derniers mois, l’ancien joueur du FC Nantes a enchaîné deux prêts, d’abord à la Juventus puis à Tottenham.
S’il n’a pas forcément laissé un souvenir impérissable à Londres, la situation est différente à Turin. En effet, la Vieille Dame souhaite absolument recruter l’attaquant français cet été. Problème : les négociations avec le double champion d’Europe en titre sont particulièrement complexes. Les dirigeants piémontais étaient prêts à explorer d’autres pistes, mais la situation pourrait rapidement évoluer.

La Juve va devoir accélérer le mouvement 

Lors de la rencontre amicale face au FC Bâle ce samedi, Jeff Ekhator s’est malheureusement blessé musculairement. La Gazzetta dello Sport et Tuttosport incitent désormais la Juventus à accélérer afin de recruter rapidement un nouvel attaquant, avec Randal Kolo Muani comme priorité.
Le PSG ne compte toutefois pas faire de cadeau à la Juventus et réclame près de 45 millions d’euros pour céder son attaquant. De son côté, le club italien ne souhaite pas dépasser les 40 millions d’euros en montant fixe.

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Face à cette situation, les profils de Richarlison et Mateo Pellegrino sont également étudiés ces dernières heures par la Juve, même si RKM reste la priorité numéro un. Les discussions devraient reprendre entre Paris et Turin, avec une pression grandissante du côté des Piémontais.
À noter que le Paris Saint-Germain est prêt à mettre fin aux négociations avec la Juventus si cette dernière continue de faire traîner les discussions. Le Borussia Dortmund ainsi que plusieurs clubs de Premier League suivent également l’ancien Nantais. Le PSG n’a donc aucune intention de brader son attaquant et compte bien négocier jusqu’à trouver un accord satisfaisant.
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Genesio dévoile la nouvelle attaque de l’OM

Alors dijaya vous jouez toujours le titre cette annee ????😄 car ça commence a etre long....

PSG : Le concurrent de Hakimi, c’est Jules Koundé

Bof ... bof.... Bof...

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Il y a bien un club anglais qui mettra 35/40 bar minimum

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Oui comme ceux de Jersey et Guernesey.

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C'est idiot tout ça. Les habitants de ces îles demandent juste qu'on leur fiche la paix. Pas à changer de tutelle

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